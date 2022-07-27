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投醫引進機械臂 重建失智病患倒水、開門等生活能力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院透過機械臂和電腦程式，重建失智患者倒水等生活能力。圖／南投醫院提供
南投醫院透過機械臂和電腦程式，重建失智患者倒水等生活能力。圖／南投醫院提供

台灣人口高齡化，功能障礙和失智症的盛行率急遽上升，南投醫院職能治療師張緯珊說，失智症雖無法治癒，但透過藥物復健可延緩惡化的程度。患者透過復健訓練後，大腦可重新學習透過不同的神經通路，取代受損神經，學習倒水、開門等生活能力和改善認知功能。

張緯珊說，隨著復健科技的進步，融合資訊感測技術的智慧醫療，可讓復健訓練更有效率。南投醫院復健科引進多種先進設備，其中機械臂可訓練失智症患者轉開罐子、用鑰匙開門、拿杯子倒水等日常生活常用的手部動作。

機械臂也可配合電腦遊戲，可調整難度讓復健過程遊戲化，讓患者更有動力和樂趣執行重複、密集、具挑戰和激勵性的任務和可量化的訓練，建立起新的運動程序，增進大腦重新學習運動和認知技能。

另外一套智能動作控制與反應力認知訓練光盤系統，光盤裡設有重力感應器、紅外線偵測器，配合LED、微型振動馬達、蜂鳴器等聲光震動效果，依不同情況產生相對應的回饋。藉由顏色配對與記憶的互動功能，訓練反應力、注意力、協調力、記憶力及上肢和手部功能。

系統軟體可顯示即時訓練狀況，治療師依患者能力調整速度、數量及難度等，讓患者不斷地突破自己，能循序漸進達成個別化的後續療程，利用數位科技與健康醫療結合之數位健康（Digital Health）照護的精神，優化復健效果。

南投醫院表示，台灣在2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口將占總人口比率達到20%，南投醫院持續投入醫療設備更新，逐步朝智慧醫療發展，提供南投長者更好的高齡醫療服務。

失智症患者透過認知訓練，可訓練腦部重建新的運動程序。圖／南投醫院提供
失智症患者透過認知訓練，可訓練腦部重建新的運動程序。圖／南投醫院提供

復健 失智症 患者

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