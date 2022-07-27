助孕補助1年生3040個寶寶 蘇貞昌「預算沒有天花板」
行政院去年7月實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，耗資30億擴大補助對象，從低收入戶、中低收入戶，擴大到所有不孕夫妻，截至7月25日已有4萬4803件通過審查，產下3070名嬰兒。行政院長蘇貞昌今天宣布繼續加碼，「這個預算沒有天花板」，若經費不足，「我用預備金，只要爸媽願意，政府就盡全力」。
行政院今天召開「助孕補助週年成果」，受補助後生出第1位、1000、2000、3000寶寶的夫妻上台領取1萬元禮券。王姓夫婦說，他們自然生受孕生產第一胎，嘗試各種方法失敗後，曾經想過放棄生育，但透過補助協助他們產下第二個小孩；許小姐、張先生也說，補助減輕他們經濟和心理壓力，也更能接受試管嬰兒療程。
衛福部長薛瑞元說，該方案原本是提出5、6億的計畫，沒想到送來行政院後，原本以為行政院還會砍經費，結果「我們視野沒有院長大」，蘇揆一口氣加碼到30億，去年7月就上路，劍及履及，也馬上看到成果，目前已經有3000多個寶寶出生，預計年底會上萬，幫助很多家庭解決不孕症困擾，也翻轉少子化趨勢。
行政院長蘇貞昌在記者會上看到寶寶們心情大好，跟現場孩子們開心互動，他說，他自己有經驗，生小孩，「一個很寂寞、兩個會吵架、三個有裁判」，也呼籲爸媽們生三個，但他也說，生出來後，父母的後勤支援很重要，他當阿公時很清楚，那時他沒工作、還能撐著，所以育兒津貼下月也從3千提高到5千，都是政府盡的誠意。
蘇貞昌說，他很高興政策發生效果、也有美麗的成果。他說，政府預算來自人民，如何讓錢最有效、獲得幫助，父母心願能完成，政府要好好做、有魄力的做。
他強調，「這不是為了少子化，政府要增加多少個數字，不是」，他說，這是政府想要幫爸爸媽媽們，不要那麼辛苦、付很多錢，政府若可以稍微減少一點力、減少負擔、看到成功，是政府要做的。
蘇貞昌也說，看到這麼美好的結果，還有人一次生雙胞胎，他決定繼續加碼，「這個預算沒有上限」，他說，「經費不夠，我就用預備金，只要爸媽願意、政府就盡全力」。最後蘇揆不忘說，蔡總統是最用心照顧小孩、人民的政府，從小照顧到老。
衛福部說明，為減輕不孕夫妻的經濟負擔，補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍且妻年齡未滿45歲者，補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。
衛福部說明，不孕夫妻至衛生福利部國民健康署特約之人工生殖機構接受醫療服務，由該機構一併協助線上申請補助，該簡政便民措施已使民眾申請踴躍，截至111年7月25日止，已有4萬4803件申請通過資格審查，其中2萬7853件已完成療程並通過補助費用審查，共20億796萬餘元。
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