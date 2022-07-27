助孕補助1年生3040個寶寶 蘇貞昌「預算沒有天花板」

行政院去年7月實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，耗資30億擴大補助對象，從低收入戶、中低收入戶，擴大到所有不孕夫妻，截至7月25日已有4萬4803件通過審查，產下3070名嬰兒。行政院長蘇貞昌今天宣布繼續加碼，「這個預算沒有天花板」，若經費不足，「我用預備金，只要爸媽願意，政府就盡全力」。

行政院今天召開「助孕補助週年成果」，受補助後生出第1位、1000、2000、3000寶寶的夫妻上台領取1萬元禮券。王姓夫婦說，他們自然生受孕生產第一胎，嘗試各種方法失敗後，曾經想過放棄生育，但透過補助協助他們產下第二個小孩；許小姐、張先生也說，補助減輕他們經濟和心理壓力，也更能接受試管嬰兒療程。

衛福部長薛瑞元說，該方案原本是提出5、6億的計畫，沒想到送來行政院後，原本以為行政院還會砍經費，結果「我們視野沒有院長大」，蘇揆一口氣加碼到30億，去年7月就上路，劍及履及，也馬上看到成果，目前已經有3000多個寶寶出生，預計年底會上萬，幫助很多家庭解決不孕症困擾，也翻轉少子化趨勢。

行政院長蘇貞昌在記者會上看到寶寶們心情大好，跟現場孩子們開心互動，他說，他自己有經驗，生小孩，「一個很寂寞、兩個會吵架、三個有裁判」，也呼籲爸媽們生三個，但他也說，生出來後，父母的後勤支援很重要，他當阿公時很清楚，那時他沒工作、還能撐著，所以育兒津貼下月也從3千提高到5千，都是政府盡的誠意。

蘇貞昌說，他很高興政策發生效果、也有美麗的成果。他說，政府預算來自人民，如何讓錢最有效、獲得幫助，父母心願能完成，政府要好好做、有魄力的做。

他強調，「這不是為了少子化，政府要增加多少個數字，不是」，他說，這是政府想要幫爸爸媽媽們，不要那麼辛苦、付很多錢，政府若可以稍微減少一點力、減少負擔、看到成功，是政府要做的。

蘇貞昌也說，看到這麼美好的結果，還有人一次生雙胞胎，他決定繼續加碼，「這個預算沒有上限」，他說，「經費不夠，我就用預備金，只要爸媽願意、政府就盡全力」。最後蘇揆不忘說，蔡總統是最用心照顧小孩、人民的政府，從小照顧到老。

衛福部說明，為減輕不孕夫妻的經濟負擔，補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍且妻年齡未滿45歲者，補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。