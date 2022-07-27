美食街等收入受疫情虧損 林口長庚連續5年登最賺錢醫院

衛福部健保署今公布2020年，227家醫療院所財報及醫療服務申報情形。林口長庚醫院連續5年為全國最賺錢醫院，整體結餘金額為43.47億元，其中醫務賺最多的是中國醫藥大學附設醫院20.47億元，林口長庚雖然於醫務收入虧損5.18億元，但股利、停車場等非醫務仍是賺最多，達48.66億元，讓林口長庚成為全國最賺錢醫院。健保署表示，2020年各醫療院受新冠疫情衝擊，影響美食街、停車場等非醫療收入，但預期2021年疫情對醫療院所結餘衝擊將會更大。

依健保署統計，2020年賺錢醫院有196家、虧損31家。整體結餘最高前5家醫院，第1名是林口長庚醫院43.47億元，第2名是高雄長庚醫院的41.57億元，第3名是中國附醫22.14億元、第4名是台大醫院19.93億元，第5名桃園長庚醫院16.36億元。

此調查為2020年領取健保費用2億元以上共227家醫療院所，包括醫學中心19家、區域醫院81家、地區醫院124家及基層診所3家。3家診所分別為遠東聯合診所、書田泌尿科診所、安慎診所。

健保署醫務管理組專委劉林義說，依整體結餘排名前5大醫院，其中名次與2019年比較為中國附醫與台大醫院互換，經統計2020年疫情期間，除中國附醫盈餘逆勢成長，從2019年19.75億元增至22.14億元，多增加2.39億元，其餘4家醫院整體結餘均較2019年減少。

如林口長庚醫院從72.22億元減至43.47億元，減少28.75億元最多；高雄長庚醫院從59.81億元降至41.57億元，減少18.24億元；台大醫院由24.46億元減至19.93億元，減少4.53億元；桃園長庚醫院為21.49億元降至16.36億元，減少5.13億元。

進一步分析發現，2020年醫務賺最多的是中國附醫20.47億元，其次是台大醫院13.75億元，第3為高醫附醫13.57億元、第4名是彰化基督教醫院6.37億元，第5名高雄市立大同醫院5.90億元。但若就整體收入結餘前20家醫院統計，醫療收入方面，林口長庚虧損5.18億元，基隆長庚醫院虧損2.85億元，成功大學附設醫院虧損1.73億元。

就非醫務賺最多的醫院為林口長庚醫院48.66億元，其次是高雄長庚醫院37.38億元，第3為基隆長庚醫院12.82億元、第4名是桃園長庚醫院的12億元，第5名台北榮總8.22億元。其中長庚體系就占有4家，主要仍為股利等收入。不過，就20202年林口長庚醫院股利收入減少28多億元、高雄長庚醫院股利收入減少19多億元。

健保署長李伯璋說，依統計整體結餘排名前5大醫院觀察，醫務收入占整體收入比率也增加，包括桃園長庚醫院增加8.3%、高雄長庚增6.7%、林口長庚增5.8%、中國附醫增1.7%、台大醫院增0.5%，但美食街、停車場等非醫務結餘均較2019年減少29.15至1.82億元，顯見疫情對非醫務收入影響較大，而健保總額不受疫情影響，在疫情中發揮穩定及支持醫療體系的力量。

劉林義表示，過去8年來，自2013年起，符合提報財報的醫療院所，醫務收支有結餘的家數占率約在68%至78%，整體收支有結餘的家數占率為84%至91%間。以2020年來看，醫務收支有結餘之家數占率達71.4%，整體收支有結餘家數占率為86.3%。