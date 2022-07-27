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喜喝含糖飲料又未做好清潔 醫：牙周病年齡層下降

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院最近發現，牙周病年齡層有逐年下降趨勢。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院最近發現，牙周病年齡層有逐年下降趨勢。圖／亞洲大學附屬醫院提供

亞洲大學附屬醫院最近發現，牙周病年齡層有逐年下降趨勢，不少大學生共同點都是「喝冰水會痠」、「刷牙常流血」等，醫師診斷才知他們竟都已是一口爛牙，屬於「青年型牙周病」，雖然治療後好轉，但仍呼籲要正確潔牙、少喝甜飲。

牙科主任廖明德說，牙周病是因口腔內的牙齦、牙周膜、齒槽骨及牙骨質等牙齒周邊組織出現發炎症狀，主要原因多與未能妥善清潔附著在牙齒周邊的細菌有關，導致口腔細菌與黏液形成的牙菌斑慢慢硬化，形成牙結石，最後演變成周圍牙齦發炎。

此外，生活壓力大、抽菸或是本身患有糖尿病等，也是牙周病致病因素，若家族成員有牙周病病史，其他家人也應該特別注意牙周健康。

他說，以往牙周病被視為中高齡民眾的疾病，就醫時多半症狀已難以挽回，不得不植牙治療，但近年來發現年紀約20歲左右青少年族群，也出現「青年型牙周病」症狀，共同問題都是「口臭」、「刷牙會流血」以及「喝冰水會痠」等。還有人出現牙齦萎縮情形，深度大於5毫米，一問之下，才發現都有喝含糖飲料的習慣，卻沒有每天仔細潔牙。

廖明德說，初期牙周病多半以非手術方式治療，例如利用探針器械伸入牙齦溝內，將牙菌斑、牙結石刮除乾淨，也就是民眾常聽到的洗牙。治療後，症狀一般都會好轉，也能以無痛雷射方式，在不傷及任何牙周組織情況下，為病患清除有害口腔健康的病菌，但若狀況更嚴重，就得採取牙周翻瓣及修骨手術或牙周再生手術，最嚴重者，就需拔牙甚至做假牙、植牙。

他說，牙周病初期沒有疼痛症狀，民眾務必每天仔細刷牙2到3次，徹底清潔牙齒的各種面，刷完牙之後，別忘記再使用牙線清潔牙齦與牙縫。另也建議，如果有咬合不適、牙齒搖晃等警訊，務必儘速就醫處理，並定期回診追蹤控制。

牙周病 牙齒 手術

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