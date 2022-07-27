發票對中末3碼APP卻顯示沒中 過來人曝原因建議用「這家」的最準

一名網友對發票，其中一張末3碼中了陸獎200元，但APP上卻顯示「未中獎」，令他感到納悶，上網發文求解」圖擷自 《爆廢公社》 、《聯合報》

5、6月期的統一發票已在7月25日開獎，你中獎了嗎？一名網友在開獎當天使用APP對獎，發現其中一張末3碼「097」的發票對中陸獎，但APP卻顯示「未中獎」讓她感到納悶。貼文曝光引發熱議，有過來人表示應是系統尚未更新，建議「用財政部的APP最準」。

一位網友在《爆廢公社》發文表示，7月25日統一發票開獎後，打開對獎APP查看結果，其中一張家樂福開出的電子發票，末3碼「097」有對中陸獎200元獎金，但APP卻顯示「未中獎」，令他感到納悶「明明有中獎！我不懂為什麼沒有中獎！」

貼文曝光，多名網友留言表示「系統問題居多」、「因為你的程式還沒對獎」、「系統沒那麼快，我都等幾天才看」、「兩天後就會校正回歸了，放心」。還有過來人表示「我也是當天看沒中半張，隔天又點進去就有顯示中獎～」、「像我全聯或家樂福當天也是說沒中，後來才開雲端才有中」，建議原PO「用財政部的APP最準」、「用財政部的 APP狀況比較少」。

使用載具將發票存入雲端系統有不少好處，除了減少紙張使用、避免紙本發票遺失、主動對獎外，還有一項電子發票專屬獎，最高獎額100萬元。而且，若消費者已設定載具歸戶，中獎後財政部會主動將獎金匯入消費者指定銀行帳戶，可省去兌獎填寫資料的麻煩，也免扣印花稅。相關資訊可至「財政部電子發票整合服務平台」查詢。