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成立迄今最大優惠 台南左鎮化石園區推家庭套票
迎接暑假家庭旅遊潮，台南市政府文化局左鎮化石園區，今天起推出「超優惠家庭套票」回饋民眾，原價550元特價300元，可供四口之家盡情遊覽，園區表示，這是成立以來最大優惠。
左鎮化石園區說，「超優惠家庭套票」套票，內容包含2張全票、2張半票、4張3D劇場電影票，以及彩繪教室體驗，僅要300元，可供四口之家盡情遊覽，CP值超划算。
文化局表示，左鎮化石園區除擁有自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館與探索館等常設展場館，展示在地化石、鄉土、西拉雅平埔族故事與地球數十億年的生命演化長河，7月2日起也隆重推出以昆蟲為主題的「蟲‧新視界」特展，帶領大小朋友以昆蟲視角，深入草叢裡的奇幻世界。
博物館課程方面，園區推出「足下寶藏」、「史前臺灣奇遇記」、「古今山海‧化石傳奇」、「石在遊趣」、「魯哈的寶藏」、「部落巡禮」等多采多姿室內與戶外課程，重新發現台南不同的自然與人文面貌。
台南市長黃偉哲說，左鎮是「台灣的化石故鄉」，菜寮溪流域，除擁有著名月世界、二寮日出美景，也是台灣本土最豐富動物化石出土區。各式各樣冰河時期古代生物，跨越數十萬年時空，透過左鎮化石園區豐富館藏，歡迎把握暑假闔家來趟知性之旅。
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