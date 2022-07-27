輕颱「桑達」最快今形成 周五起天氣不穩恐有較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨花東縱谷最高氣溫仍接近39度(花蓮卓溪鄉38.8度，光復鄉38.5度)，西半部最高溫約在36度(桃園新屋區、屏東內埔鄉皆為36.2度)。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，台灣附近大致晴朗，中部有雲層發展，南投有小範圍對流胞及大雨。截至5：03各地區平地最低氣溫約在22至25度〔北部(基隆七堵區)22.5度，中部(嘉義民雄鄉)25.0度，南部(高雄美濃區)24.7度，東部(花蓮壽豐鄉)21.8度〕。

吳德榮表示，根據最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(27、28日)兩天高溫各地高溫續降1度、仍在高檔，各地大多晴朗、天氣炎熱，各地中午前後紫外線「過量至危險級」，應持續注意防曬、防中暑；清晨、上午中部地區有局部短暫雷陣雨，午後近山區有局部雷陣雨。今日各地區氣溫，北部23至36度，中部25至35度，南部25至36度，東部22至38度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週五至下周日(29至31日)台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」(monsoon gyre)，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定，各地有局部短暫陣雨，午後西半部對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。下周一、二(1、2日)「季風環流」中心漸向西北靠近並通過台灣，天氣更不穩定，各地局部陣雨或雷雨，影響程度仍有變化，應持續觀察。

吳德榮說，根據最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬周六(30日)20時850百帕等高線及風場圖顯示，「季風環流」(monsoon gyre)中心在台灣東方海面，「桑達」環繞至「季風環流」的北側。

吳德榮也提到，最新(27日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，「熱帶性低氣壓」將發展為輕颱「桑達」，未來環繞「季風環流」前進，經琉球北方朝長江口附近前進：隱含直接侵襲台灣的機率並不高。不過，「季風環流」型態的模擬，不確定性大，預測會繼續調整，應持續觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第五號颱風 「桑達」今天可能生成，預期對台直接影響機會低。