海豹有伴了！小小企鵝也下水 搶當愛河灣人氣萌主

「無所事事小海豹」躺在高雄愛河灣上，成為熱門打卡點，「PP mini 小小企鵝」也在今天充氣完成下水，水面愈來愈熱鬧，吸引遊客駐足搶拍。市府透露，「聊療漂漂河」尚有4隻夥伴會在近2周陸續現身，勢必掀起一波萌經濟熱潮，展現高雄創作能量！

8月5日台灣文博會即將在高雄登場，高雄市長陳其邁明天要到台北宣傳，緊接著10月7日起還有台灣設計展在高雄，副市長史哲領軍的籌備團隊已忙碌一段時間，史哲說，這一切努力就是要讓大家看見屬於台灣、屬於高雄的原創IP。

為讓台灣文博會、台灣設計展增添亮點，高雄市政府結合來自高雄的6位超人氣貼圖明星，返鄉擔任活動大使，包含台灣第2位挺進LINE原創市集名人堂的「貓爪抓」，2020年陸續晉升名人堂之列的「塔仔不正經」及「無所事事小海豹」，獲得「最受海外歡迎的貼圖角色」榮耀的「豆卡頻道」。還有曾奪得「LINE原創市集人氣王」的療癒系角色「ㄇㄚˊ幾兔」，及曾獲年度排行榜TOP 10的人氣新星「PP mini小小企鵝」。

打頭陣的「無所事事小海豹」充氣裝置日前率先下水，身高13公尺、寬19公尺，游進高流中心前的愛河灣，好看好拍，討論熱度高，吸引遊客、市民朝聖，人氣不輸2013年「黃色小鴨」風潮。

史哲說，同一處海灣曾經有過黃色小鴨帶給高雄帶來莫大的療癒力量，黃色小鴨並非台灣IP，市府團隊一直努力要在愛河灣上展現屬於台灣的原創角色，「在各方合力幫忙下，勇敢往前邁進一大步了。」

「想像高雄原創的貼圖明星3D化、巨大化，那是多麼療癒的場景！」史哲表示，要將平面的貼圖創作立體化，並克服水流、潮汐、風切等條件，過程挑戰重重，經過多次與執行單位討論，也相互退讓，才完成立體化、巨大化的3D模擬圖，再進行輸出與縫製。