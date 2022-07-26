為獨老募集二手衣包 專家傳授3招幫衣櫥瘦身

弘道基金會為10月舉行的二手精品義賣會募集二手衣包，邀請民眾防疫在家的日子裡，將穿不到、丟掉可惜的衣包捐出，並請專家傳授3招幫衣櫥瘦身，為舊愛找新歡，做公益助獨老。

弘道老人福利基金會舉辦的「打包愛心衣起助老」二手精品義賣會今年邁入第8年，預計10月開始進行5場義賣會，今天辦理募集開跑記者會，為年底的義賣會暖身。

弘道老人福利基金會估計，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，這2年多的時間，民眾降低外出購物的意願，也間接影響二手精品義賣會近4成收入。

陳麗卿形象管理學院執行長林佳宜今天應邀傳授衣櫃瘦身3步驟，她說，事實上，大部分民眾的衣櫃有80%衣服穿不到。

林佳宜說，第1步驟可先將太舊、破損太嚴重的衣物丟棄；第2步驟是重新檢視衣櫃中的衣物是否適合現階段狀態、身分；第3步驟是再釐清衣服捨不得丟的原因。捨不得丟衣服時，可想想透過捐贈讓喜歡的衣服找到新主人，再次被利用，能啟動愛與善的循環。

弘道基金會提醒，今年募集的項目集中在大眾較願意嘗試的秋冬上衣、外套、精品包、鞋類及童裝，呼籲民眾在捐贈衣物前，先過濾掉有明顯汙漬或泛黃的衣物，才能提高二手衣物的價值。

藝人詹子晴（ㄚ頭）今年擔任二手精品義賣會的響應大使，她捐出了多件衣服及包包，節儉的她過去也常參與朋友舉辦的二手衣拍賣會，將自己穿不到的衣物，讓喜歡的人帶走，希望能在這段艱困的時刻，支持弘道基金會繼續幫助獨居弱勢長輩。