台灣44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

近來花東地震頻傳，也讓不少民眾擔憂是否會釀大規模的地震。氣象局今則是在「報天氣」臉書粉絲團發文公布台灣各斷層的「發震機率」，指台灣未來50年發生規模大於6.5地震的機率為99％，規模7.0以上地震的機率則有54％；若以各斷層來看，又以台南中洲構造的機率最高，發生規模6.9以上地震的機率為39%。

氣象局表示，「發震機率圖」主要是集結了來自中央大學、中央研究院、台灣大學、台灣電力公司、中興工程顧問公司、中正大學等單位的科學家，共同組成台灣地震模型（TEM）研究團隊，將各個孕震構造的發震機率，量化為具體的數字，並先後在2015年、2020年各分別發表了一次機率式地震風險評估（PSHA）。

氣象局表示，TEM 團隊總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，並詳述了各個構造的活動特徵，例如多久地震一次？未來的發震機率是多少？就像是天氣預報中的降雨機率一樣，看了這張圖，我們就可以知道各個孕震構造發生特定規模地震的機率。

氣象局地震測報中心主任陳國昌解釋，該預測是由台灣地震科學中心首席科學家馬國鳳團隊，針對歷史地震、地質構造等做評估，並在2015年對外發表，確實蠻具有參考價值，有些預測和氣象局地震中心的觀點也很吻合。

陳國昌舉例，圖中發震機率最高的是花蓮的米崙斷層，發生規模6.6地震的機率高達88％，而米崙斷層確實也在2018年錯動，所以應該會從第一名中刪除，目前排名第一的應該是台南中洲構造，發生規模6.9以上地震的機率為39％，其次是南宜蘭構造、初香構造、六甲斷層等，其發生規模六以上地震的機率都超過3成。

不過陳國昌也表示，要直接做地震預測幾乎是不可能的，像美國加州每年也都在做地震預測，但往往發生大地震的區域常常都是排在2、30名後的，這也顯示地震預測的困難性。

氣象局表示，雖然礙於地震機制和行為的不確定性，在地震的預報上，仍然沒有辦法像天氣預報那麼的精準，但這樣的研究，對於台灣人仍然有非常重要的貢獻，提供非常關鍵的防災線索，好針對這些危險的區域加強守備，迎戰下一次大地震來襲，並且因地制宜，研擬出更符合防災需求的建築物耐震設計規範。