快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓愛不失智 方念華擔任瑞智基金會公益代言人

聯合報／ 記者廖靜清／ 台北即時報導
瑞智基金會邀請方念華擔任公益代言人，一起關注失智議題。 圖／瑞智社會福利基金會
瑞智基金會邀請方念華擔任公益代言人，一起關注失智議題。 圖／瑞智社會福利基金會

世界衛生組織（WHO）估計，目前全球保守估計約有5500多萬人罹患失智症，平均每3 秒就新增1名失智症患者。預計2030年全球失智症人口將增加至7800萬人，大幅增加40%；2050年更將增加至1億3900萬人；根據衛福部統計，台灣有超過29萬失智人口，預估未來平均每年將增加1萬人。失智症造成的影響和對家庭、社會的衝擊，已經是各國都要共同面對的巨大挑戰。

失智症伴隨而來的照護需求、家庭壓力和經濟成本，都讓人難以承受負擔。隨著全球高齡化趨勢，失智人口越來越多，每個人身邊都不乏有失智的長輩或親戚，每個社區幾乎都有失智症家庭，因此亟需失智照護服務。

為了將失智症關懷與照護推展至台灣各地，瑞智社會福利基金會積極推動「瑞智家庭支持計畫」，營造友善、安全、無障礙的居家環境，失智家庭互助、照護彼此的家人，同時得到喘息放鬆。長庚醫院北院區失智症中心主任、瑞智社會福利基金會執行長徐文俊深耕失智照護領域，失智者及其家屬在困難中懷抱希望，建構「不怕失智的未來」。

基金會成立迄今滿三周年，邀請資深媒體人方念華擔任公益代言人，鼓勵大家一起重視失智症議題、關心失智症患者，呼籲大眾響應「瑞智家庭支持計畫」。

失智家庭的照顧者常常瀕臨高壓的危險值，「瑞智家庭支持計畫」即推動病患家屬支持團體、友善社區及教會、失智症教育課程，構建「有愛」的支持網絡。

失智，真的代表失去一切？雖然罹患失智症會讓我們所珍愛的家人逐漸遺忘身邊的人事物，但人的「價值」不會因為疾病而改變，應尊重每一位失智症患者的價值和獨特性，創造新的社會連結。

失智症 患者 高齡化

延伸閱讀

失智關鍵論文爆造假 失智權威：起點錯，多項研究恐重來

5項健康指標助改善！《英國醫學期刊》研究：讓人短命的壞習慣也是失智風險的危險因子

血管型失智症用藥選擇多 專家：最好的藥是照顧者陪伴

賈永婕發千字文 一通關鍵電話為失智母財庫止血2800萬

相關新聞

台灣44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

近來花東地震頻傳，也讓不少民眾擔憂是否會釀大規模的地震。氣象局今則是在「報天氣」臉書粉絲團發文公布台灣各斷層的「發震機率...

失智關鍵論文爆造假 失智權威：起點錯，多項研究恐重來

國際知名學術期刊「科學」（Science）近期揭露，2006年美國明尼蘇達大學雙城校區神經科學家萊斯內（Sylvain ...

萬安45號南部3縣市明登場 警改口：高市人留車上即可

「萬安45號」南部演習，明天下午在台南、高雄、屏東3縣市登場，高雄市警局7月20日發布公告及新聞稿，要求警報發放以後，「...

讓愛不失智 方念華擔任瑞智基金會公益代言人

世界衛生組織（WHO）估計，目前全球保守估計約有5500多萬人罹患失智症，平均每3 秒就新增1名失智症患者。預計2030...

台鐵全新環島光纜 最快今年底前完工

台鐵載客量每天高達數十萬人，包括行車控制、行車調度、票務系統、列車資訊系統等資訊傳輸，都得靠自建的光纖系統，不過台鐵目前...

空屋城市／空屋率穩居新北最低 蘆洲不斷攔截北漂人口躍房市黑馬

內政部公布去年下半年全國空屋率8.66%，創新低。七都各行政區中，以新北市蘆洲區的空屋率4.12%最低、萬里區30.56%最高，最低跟最高都在新北。蘆洲區平均房價不到5字頭，又鄰近大台北地區，親民的價格贏過板橋、中和、永和等區域，成為房市大黑馬，從早期一片沙洲到如今成搶手選項，更成功攔住要進首都圈的北漂人口，蘆洲是如何華麗轉身？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。