讓愛不失智 方念華擔任瑞智基金會公益代言人

世界衛生組織（WHO）估計，目前全球保守估計約有5500多萬人罹患失智症，平均每3 秒就新增1名失智症患者。預計2030年全球失智症人口將增加至7800萬人，大幅增加40%；2050年更將增加至1億3900萬人；根據衛福部統計，台灣有超過29萬失智人口，預估未來平均每年將增加1萬人。失智症造成的影響和對家庭、社會的衝擊，已經是各國都要共同面對的巨大挑戰。

失智症伴隨而來的照護需求、家庭壓力和經濟成本，都讓人難以承受負擔。隨著全球高齡化趨勢，失智人口越來越多，每個人身邊都不乏有失智的長輩或親戚，每個社區幾乎都有失智症家庭，因此亟需失智照護服務。

為了將失智症關懷與照護推展至台灣各地，瑞智社會福利基金會積極推動「瑞智家庭支持計畫」，營造友善、安全、無障礙的居家環境，失智家庭互助、照護彼此的家人，同時得到喘息放鬆。長庚醫院北院區失智症中心主任、瑞智社會福利基金會執行長徐文俊深耕失智照護領域，失智者及其家屬在困難中懷抱希望，建構「不怕失智的未來」。

基金會成立迄今滿三周年，邀請資深媒體人方念華擔任公益代言人，鼓勵大家一起重視失智症議題、關心失智症患者，呼籲大眾響應「瑞智家庭支持計畫」。

失智家庭的照顧者常常瀕臨高壓的危險值，「瑞智家庭支持計畫」即推動病患家屬支持團體、友善社區及教會、失智症教育課程，構建「有愛」的支持網絡。

失智，真的代表失去一切？雖然罹患失智症會讓我們所珍愛的家人逐漸遺忘身邊的人事物，但人的「價值」不會因為疾病而改變，應尊重每一位失智症患者的價值和獨特性，創造新的社會連結。