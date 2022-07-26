台鐵全新環島光纜 最快今年底前完工

台鐵載客量每天高達數十萬人，包括行車控制、行車調度、票務系統、列車資訊系統等資訊傳輸，都得靠自建的光纖系統，不過台鐵目前既有的環島光纖傳輸系統，自民國92年建制以來，至今已有20個年頭，不擠設備老舊，頻寬更只有2.5Ｇ，早已不符合現有的通訊傳輸需求。為此，台鐵目前正在建置新的環島光纖傳輸網路系統。

台鐵局表示，新的光纖傳輸網路系統建置進度已達77.96％，預計今年11月21日完工；未來公司化後，更不排除開放民間介接使用。

台鐵局表示，新的環島光纖傳輸網路系統，頻寬為100G，且是新一代IP-MPLS多協定標籤式網路傳輸通訊系統，以因應未來各單位各種子系統介面網路IP化介接，可滿足未來各項高速率、高可靠度及高擴充性之通訊傳輸需求。

台鐵局表示，現行的光纖監測站僅54個站點，未來將拓展到193個車站、2個骨幹環、15個區域環。換句話說，將來只有不會復站的無人車站，如多良車站等，才不會設置監測站。

台鐵表示，全新光纖監測系統上線，在光纖出問題時，能自動化由伺服器智慧發報給台鐵局群組，取代過去要由人工通報LINE群組的方式，有利於障礙發生時轄區管理單位人員及主管即時進行查修復舊與掌握訊息，且系統能自動切換至備援回路，具有50ms內切換保護機制，使全系統傳輸功能維持正常。