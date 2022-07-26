越南泡麵檢出未核准農藥 邊境攔截1116公斤

食藥署今天公布，三商家購股份有限公司自越南進口JINRORAMENJINRO杯麵（韓式牛肉風味）檢出未核准農藥環氧乙烷，1116公斤遭邊境攔截，全數退運銷毀。

食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，共有10款容器和食品遭退運銷毀。

根據違規名單，三商家購股份有限公司從越南進口的「JINRO RAMENJINRO杯麵－韓式牛肉風味62G」，配料包中檢出殘留未核准農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide）63.729ppm，共1116公斤全數遭退運銷毀。

自新加坡進口的冷凍魚頭則是檢出重金屬甲基汞超標，42公斤遭退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，這2家業者都是6個月內第一次違規，未來針對業者從同產地進口的同類型產品，都將提高抽驗比率為20%到50%。

自中國進口的儲米桶則是沒有通過溶出試驗，80公斤遭退運銷毀。陳慶裕說，這個業者是第一次違規，由於先前也有其他業者從中國進口的同材質儲米桶違規，因此自4月起已採取百分百逐批抽驗。

另外，還有從智利、泰國、日本、越南、澳大利亞、韓國、土耳其等國家進口的鮮蘋果、蘆筍、櫻桃、金枕頭（榴槤）、高粱、洋蔥和冷凍草莓等農產，都被檢出農藥殘留含量不符規定，全數退運銷毀。