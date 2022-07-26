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CK124蒸汽火車7月30日將前進富岡 時間表曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵局今年安排CK124蒸汽火車前進富岡。台鐵局表示，本周六（30日）下午1時，將從中壢站出發，前往富岡站，並進行動態展示在下午5時止。圖／報系資料照
台鐵局今年安排CK124蒸汽火車前進富岡。台鐵局表示，本周六（30日）下午1時，將從中壢站出發，前往富岡站，並進行動態展示在下午5時止。圖／報系資料照

2022富岡鐵道藝術節即將在28日登場，繼2020年安排DT668蒸汽火車蒞臨富岡小鎮後，今年則是安排CK124蒸汽火車前進富岡。台鐵局表示，本周六（30日）下午1時，將從中壢站出發，前往富岡站，並進行動態展示在下午5時止。

台鐵局表示，今年富岡鐵道藝術節將從28日至8月7日止，其中重頭戲就是CK124蒸汽火車前進富岡的活動，30日當天下午將由桃園市長鄭文燦、台鐵局長杜微親自搖鈴啟程，從中壢站出發，緩緩駛進富岡站，並進行靜態展示至17時，民眾不僅可以一探蒸汽火車的實況，還可在富岡參加熱鬧的踩街遊行活動，逛逛富有客家文化的市集，體驗小鎮懷舊風情。

台鐵局表示，下周日（31日)至8月7日，上午10時至下午4時，在富岡站旁焊軌隊，規畫了特色車廂展示，由R6柴電機車+PP列車+守車組成，歡迎民眾來趟富岡懷舊輕旅行，近距離欣賞台灣鐵路文物。

台鐵 鐵道 藝術節

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