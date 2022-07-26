失智關鍵論文爆造假 失智權威：起點錯，多項研究恐重來

國際知名學術期刊「科學」（Science）近期揭露，2006年美國明尼蘇達大學雙城校區神經科學家萊斯內（Sylvain Lesné）於國際知名期刊「自然」（Nature）刊登的阿茲海默症關鍵論文，疑似造假。該論文指出，引發阿茲海默症主要原因之一β類澱粉蛋白（amyloid-β proteins），在腦中以12個單體為一組的Aβ56寡體，對腦神經的傷害最為顯著，也讓後續多項研究，朝著如何降低聚合成Aβ56寡體，或是攻擊Aβ56為主軸。

國內失智症權威、雙和醫院副院長胡朝榮表示，此項研究是當年重要的失智症藥物研發的方向，確實影響許多研究的發展甚至是經費的布建，許多研究可能需要重新思考方向。不過，該研究並未撼動類澱粉蛋白就是造成阿茲海默症主要原因的基礎。

● 什麼是「β類澱粉蛋白」？

身體每天都在汰舊換新，而β類澱粉蛋白，是指大腦神經細胞在代謝過程中留下的殘骸，俗稱「大腦的垃圾」。年紀輕時，大腦有辦法能將β類澱粉蛋白徹底清除，若有基因突變或是年紀愈來愈大，代謝能力不佳，就會使β類澱粉蛋白不斷堆積，大腦中的垃圾愈堆愈多，就會帶給神經細胞各種毒素，進而產生阿茲海默症。

● 論文造假等於推翻阿茲海默症非β類澱粉蛋白造成？

胡朝榮表示，萊斯內（Sylvain Lesné）提出的研究論文，確實具有「失智症研究的關鍵意義」，但並沒有推翻β類澱粉蛋白是造成阿茲海默症的主要原因之一。β類澱粉蛋白引發阿茲海默症的理論已經超過20年以上，到現在仍有三大理論支持此項論點。

第一是遺傳性，父母患有阿茲海默症，小孩有一半的機會罹患阿茲海默症，針對遺傳性阿茲海默症的患者進行研究，其突變的基因都與β類澱粉蛋白有關；第二就是唐氏症的患者（過去稱為蒙古症），正常人有2對21號染色體，但唐氏症的患者有3對21號染色體，β類澱粉蛋白所產生的基因則在21號染色體上，研究發現唐氏症患者多數年輕就會發生阿茲海默症；第三是，在21號染色體發生突變的基因，植入小鼠上，小鼠會產生阿茲海默症，研究明確顯示β類澱粉蛋白會使生物出現病理改變。

● 被爆造假論文，對阿茲海默症研究的重要性？

當β類澱粉蛋白的研究陸續被證實後，學界開始爭論，哪一種型態的β類澱粉蛋白對腦神經最傷或最具有毒性？胡朝榮表示，在2000年間，大致出現二派說法，單體的β類澱粉蛋白比較毒、斑塊β類澱粉蛋白比較毒，二派都有各自支持的論點，也讓研究沒辦法專一朝向同一目標研究，讓研發新藥出現障礙。

胡朝榮解釋，β類澱粉蛋白是很小的分子，主要分為四種型態出現，單體、寡體、纖維、斑塊。單體指單一的β類澱粉蛋白，寡體是指10到20左右聚合在一起的β類澱粉蛋白，纖維則是多個寡體組成的β類澱粉蛋白，斑塊則是多個纖維組成的β類澱粉蛋白。

陽明交通大學腦科學研究中心副教授鄭菡若表示，萊斯內（Sylvain Lesné）的論文發現由12個單體組成的寡體β類澱粉蛋白最毒，該研究將其取名為「Aβ56」，論文中也提到，其他型態的β類澱粉蛋白幾乎不重要，也對腦神經沒有傷害。該論文等於是在那個爭論不休的年代，給了一個明確的研究方向。

● 論文造假對醫學界的傷害？

鄭菡若表示，β類澱粉蛋白的聚合狀態非常複雜，今天可能可以合成12個，明天又變成倍數24個，難以掌控，該論文單指12個β類澱粉蛋白寡體，組合瞬間其實稍縱即逝，不過既然是傷害腦神經的關鍵，全球研究團隊確實紛紛投入研究，思考該如何對抗Aβ56，只是很快地就有非常多的團隊提出「找不到結果」、「沒有明確的改善」等，後續也是讓科學期刊啟動調查的原因。

鄭菡若表示，即使Aβ56對腦神經的傷害一事是假的，對於整體失智症的研究，仍沒有太嚴峻的影響。胡朝榮說，研究大方向雖然沒有被撼動，但研究經費以及資金確實被運用在錯誤的地方，仍有一定的影響性。

鄭菡若表示，她調查近10年有針對Aβ56做研究的論文，扣除原本發表Aβ56論述的作者，或是同一實驗室的研究者等，真正聚焦在Aβ56的論文，全球僅有20篇，她認為，對於學界的影響可能不大，但有許多藥廠或是國家研究院投注在對抗Aβ56的新藥研發，恐就會有影響。

去年美國食品藥物管理局（FDA）核准全球首款對抗阿茲海默症的單株抗體「Aducanamub」，主要是針對非單體的β類澱粉蛋白進行攻擊。鄭菡若表示，該藥物並不是只針對Aβ56進行攻擊，而是針對所有聚合的β類澱粉蛋白，不管是寡體、纖維、斑塊型態都進行攻擊，該研究即使是假的也不會影響其藥物，只是目前該藥物的爭議是臨床試驗收案人數不夠多，才只有在美國上市使用。台灣目前尚未引進。