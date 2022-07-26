萬安45號南部3縣市明登場 警改口：高市人留車上即可

「萬安45號」南部演習，明天下午在台南、高雄、屏東3縣市登場，高雄市警局7月20日發布公告及新聞稿，要求警報發放以後，「人、車一律按規定，接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，民眾應確實進入防空避難處所」，但今天改口，表示高雄的汽車駕駛人留在車內即可。

高雄市警局表示，萬安45號南部地區演習，明天下午1點30分發放警報，下午2點解除警報，國防部選定台南市永康區東橋里，驗證「車停、人就近疏散」，高雄市政府也規畫，這30分鐘演習期間，須人車疏散及交通管制，並在楠梓科技產業園區舉辦民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護演練。

高雄市警局在7月20日以新聞稿，並在官網發布「防空疏散避難地圖」及「防空疏散避難位置」，表示「民眾應確實進入防空避難處所」、「下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難」，強調「不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依民防法第25條第2項之規定，最重可處新臺幣15萬元罰鍰」。