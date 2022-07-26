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午休補元氣？ 小心高血壓找上門

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導

經常午睡的人罹患高血壓和中風的機率，竟比沒有午休習慣的人高出20%！美國心臟協會期刊近期的大型新研究發現，有午休習慣的研究參與者隨著時間的推移，罹患高血壓的可能性增加 12%，而罹患中風的機率則增加 24%。不過，並非每個學者都認同該期刊的研究方法與實驗成果，部分專家認為該項研究的結果有待質疑。

小睡引發心血管疾病？

根據CNN》報導，美國心臟協會期刊《高血壓》》指出，經常午睡的人罹患高血壓和中風的機率，竟然比沒有午休習慣的人來得更大，年齡低於60 歲族群，擁有午休的習慣會增加 20%罹患高血壓風險。該研究從英國生物銀行的生物醫學數據庫中，經由研究多達36萬位民眾的午休習慣發現，習慣性午休會造成心血管疾病。整體實驗在排除了患有2型糖尿病、高膽固醇、高血壓、睡眠障礙、夜班人員等高風險人群後，結果仍然成立。

專家看法不一

美國西北大學的睡眠醫學主任菲利斯博士贊同《高血壓》的研究成果，表示在考慮許多心血管疾病和中風風險等相關的變因後，該研究確實證明午休會增加高血壓的和中風的發病率。

不過，臨床心理學家葛蘭德表示，短暫的午休實際上對人體無害，而該研究之所以會呈現這樣的結果是因為，許多人前一晚睡眠不足，隔天才會打盹。因此，缺乏充足的睡眠往往對健康帶來負面的影響，進而連帶增加罹患心血管疾病的機率。

南加州大學凱克醫學院臨床醫學助理教授Raj Dasgupta 則提出質疑，認為該名研究並沒有對「午休」的時間長短下定義。此外，他也指出，該項研究中習慣午睡的參與人員，大多是抽菸、酗酒以及失眠的族群，對於實驗結果恐有影響。但他仍確信午睡反應人們的潛在睡眠障礙，並表示睡眠障礙的警訊與肥胖、高血壓等心血管疾病息息相關。

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高血壓 睡眠

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