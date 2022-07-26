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花東8縣市高溫特報 雙北小心大雷雨
受到旺盛對流影響，氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間將至下午2時45分止。氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
氣象局也提到，受到太平洋高壓影響，今中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市盆地，桃園市、高雄市地區，屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
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