花東8縣市高溫特報 雙北小心大雷雨

去年初夏，台北一場強降雨創20年以來時雨量紀錄，連信義都會區都泛濫成河；後續七月暴雨，致山壁塌方造成中南部多個鄉鎮淹水；時至今年初，台北一至二月僅六天沒雨，又破24年降雨紀錄⋯⋯頻繁的極端氣候事件持續在你我周遭上演，除了急起直追的減碳步伐外，國際間近期也展開利用AIoT（人工智慧物聯網），著手大規模的環境監測與防災技術。

2022-07-26 13:26