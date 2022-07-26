全台最難訂牛肉麵 「門前隱味」7月27日起暫停營業

號稱全台最難訂、位於新北市板橋巷弄的「門前隱味牛肉麵」，於臉書官方粉絲團宣告自7月27日起將暫停營業，「我想這間三坪大的店，最終還是敵不過要暫停營業的宿命，過程真的很複雜與充滿了無奈。」

「門前隱味牛肉麵」是從事設計業的老闆Archer在自家設計公司門口開的牛肉麵店，因為就在設計公司門口，所以取名「門前」，「隱味」指的是記憶中的味道。採「預約制」經營，店中只有5個座位，一天限量30碗。

由於座位有限、在「預約制」經營下造成排隊人數眾多，店家也提供調理包訂購，讓向隅民眾可以訂購調理包自行在家料理，但訂購後也經常要等上幾個月才能到貨，可見其火紅程度。

不料由於店舖遭檢舉是違章建築而面臨拆除，讓老闆Archer充滿無奈，「提出了新的事證，花了九牛二虎之力調出了民國82年的空照圖，證明了自己是既存的建物同時無擴大與增建，卻被硬生生的從嚴認定。」