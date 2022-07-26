8月1日免費暢遊童玩節 原住民族日憑證最多省250元

2022宜蘭國際童玩藝術節活動期迄今過半，宜蘭縣政府邀請全國原住民朋友暢遊童玩節，為慶祝8月1日「原住民族日」到來，凡出示身分證或戶籍謄本等原民身分證明文件，這天就能享免費入園，最多可省250元。

童玩節7月2日在冬山河親水公園開幕，為期44天，將於8月14日閉幕。繼宜蘭縣執業的醫療、醫事、照護機構的醫護與工作人員，可於活動期間憑工作證免費入園，縣府今天宣布原住民8月1日通通不用買門票。

不只好康優惠，8月也安排宜蘭縣4個原住民團隊在野外劇場接力登台，1日、2日打頭陣的「瑪嘎巴嗨文化藝術團」，是一群來自花東地區移居宜蘭的阿美族原住民，將以歌舞展現阿美族傳統文化，以及原住民的力與美。

宜蘭縣大同鄉是泰雅原鄉，當地3個團隊盡現宜蘭泰雅文化，「四季文化創意舞蹈團」由四季部落一群熱愛文化與認同族群的年輕人組成，3日、4日帶來融入創意元素的泰雅歌舞，傳承、延續傳統文化內涵。

父親節與8月9日是寒溪村在地青少年所成立的「勒巴彥文化藝術團」，推動泰雅族傳統樂舞、原住民創意流行舞蹈、傳統樂器演奏、泰雅族語歌曲創作，2019年攜手宜蘭縣崗給原住民永續發展協會創作「勒巴彥意識專輯」，深受各界好評。

閉幕前10日、11日壓軸表演，由團員年齡橫跨13歲至85歲的「宜蘭縣門諾漾文化藝術團」帶來精彩原民舞蹈。

縣府文化局指出，為慶祝屬於原住民的日子，邀請原住民朋友8月1日免費暢遊童玩節行之有年，2019年當天約3000人入園。今年不例外，民眾凡在園區各入口處出示身分證或戶籍謄本等可證明身分的相關文件，每人最多可省250元門票費。