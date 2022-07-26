勞動部：即日起 取消入境移工強制購買醫療保險

去年因應開放移工專案引進，勞動部規定從去年12月起移工必須投保COVID-19醫療保險才能入境，勞動部今宣布，自即日起，取消雇主應為入境移工購買醫療保險規定，但雇主在移工入境前，仍應先至勞動部入出國移工機場關懷服務網登錄，免附投保證明，以協助移工入境及辦理檢疫措施。

勞動部表示，配合指揮中心防疫政策，基於風險分攤，在2021年12月1日起要求雇主於移工入境前，均須為入境移工購買COVID-19醫療保險，以支應境外移入確診的住院治療相關費用，保費金額約1200元以下，保障金額為50萬元。統計至今年7月25日，總共有8萬574名移工入境，雇主均依規定購買保險。

勞動部表示，配合指揮中心自今年4月起修正輕重症隔離收治原則，現行移工入境前已完整施打疫苗，入境後僅發生少數確診個案且均為輕症或無症狀;移工確診後皆於加強版集中檢疫所或防疫旅館進行隔離，實務上已無強制雇主購買保險必要，為減輕雇主負擔及簡化手續，經報請指揮中心同意，自即日起取消雇主應為入境移工購買 COVID-19醫療保險規定。

但勞動部強調，取消規定後，雇主仍應於移工入境前，先至勞動部入出國移工機場關懷服務網登錄，檢附登機前2日內PCR報告、入境後檢疫地點入住證明及其他相關文件，申請入境並由勞動部安排接機服務，確保入境流程，落實防疫規範。

此外，勞動部補充，如果在今(26)日前，雇主已經購買COVID-19醫療保險且已經入境的移工，於保險期間內，保單仍然有效;至於已繳交保費但還沒有入境的移工，雇主如想退保或解約，可依保單規定辦理或洽保險公司詢問。