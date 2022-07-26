單手拿鍋鏟夜尿減少 「銀髮健身俱樂部」成就不老人生

長者多運動有效延緩失能。一名90歲的老先生，本身熱愛寫書法，不過因為老化手部力量退化，寫書法時容易顫抖而減少書寫次數，近日他積極參與「銀髮健身俱樂部」課程，透過握力、肌耐力訓練，恢復他的精神，讓他越寫越起勁，每日寫上一整張書法都沒問題。

另一名91歲的奶奶，本身有輕微失智，平常行走時需要拄著拐杖，也要看護在旁攙扶，因認不得健身教練，隨身會攜帶小本子紀錄，經過銀髮健身俱樂部課程後，不僅步伐越來越穩，現在進教室也會主動找教練、同學打招呼，也不需要再靠小本子。

台灣2025年將邁入超高齡社會，老年人口超過20%，台灣長期照護專業學會理事長、國立陽明交大衛生福利所教授吳肖琪表示，2年前國發會針對人口推估，2020到2044年共24年時間，台灣人口將減少200萬人，不過老年人將增加300萬、年輕人減少400多萬，等於有700萬逆差。

吳肖琪表示，若1名老年人需要4名年輕人照顧比例計算，新增的300萬老年人應需要4倍、近1200萬人協助照顧，但未來沒有那麼多年輕人，為維持老年人健康，避免跌倒骨折或中風太快進入醫療、長照體系，應及早從活躍老化、健康老化、有為老化、成功老化4面向預防。

國健署副署長賈淑麗表示，衛福部透過前瞻計畫經費，第1年補助每1個銀髮俱樂部100萬元，包括60萬環境設備建置、40萬元人力費用，2020年至2021年已布建全台37處據點，今年增加77處，斥資共7700萬元，預計明年2023年至2025年擴大新增188處。

賈淑麗說，銀髮健身俱樂部屬於1次性補助，與社區關懷據點不同的是，銀髮健身俱樂部屬於功能導向，引導長輩進行肌力訓練，第2年後部分僅補助事務費用、行政費用等基本維運費用，後續依照俱樂部收費不同，平均1次課程落在500元上下，費用相較外面健身房仍親民許多。

國健署社區健康組組長羅素英表示，規律且正確的運動，可提升長者肌耐力、柔軟度、平衡、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒、社交參與等，世界衛生組織（WHO）也建議提升內在能力延緩功能衰退，內在力包括認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱6面向。

國健署為推廣銀髮健身俱樂部，舉行「銀髮健身俱樂部短片競賽」，今年獲得金質獎得主為新北市新莊國民運動中心，以「花甲樂生活」影片，紀錄針對銀髮族設計「電阻式器材」，強化心肺肌力功能，針對長者不同身體狀況給予個別建議，讓長者有信心不卻步。

羅素英表示，國健署推行以長者健康整合式功能評估（ICOPE）評估長輩身體狀況，若評估為衰弱等級，須儘早量身定做個人照顧計畫，不僅運動指導，觀察進步狀況，以及監測長輩體況，運用社區資源做串連。吳肖琪說，ICOPE測試坐下起立5次時間超過12至14秒，就需要運動。