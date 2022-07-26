快訊

邊境開放何時走下一步？莊人祥指要先達到「這標準」

中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

日本88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 最新病況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單手拿鍋鏟夜尿減少 「銀髮健身俱樂部」成就不老人生

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
90多歲的老先生熱愛書法，跟著教練運動後改善手部肌肉，寫書法更加起勁，每日早上都能寫一幅。記者許政榆／攝影
90多歲的老先生熱愛書法，跟著教練運動後改善手部肌肉，寫書法更加起勁，每日早上都能寫一幅。記者許政榆／攝影

長者多運動有效延緩失能。一名90歲的老先生，本身熱愛寫書法，不過因為老化手部力量退化，寫書法時容易顫抖而減少書寫次數，近日他積極參與「銀髮健身俱樂部」課程，透過握力、肌耐力訓練，恢復他的精神，讓他越寫越起勁，每日寫上一整張書法都沒問題。

另一名91歲的奶奶，本身有輕微失智，平常行走時需要拄著拐杖，也要看護在旁攙扶，因認不得健身教練，隨身會攜帶小本子紀錄，經過銀髮健身俱樂部課程後，不僅步伐越來越穩，現在進教室也會主動找教練、同學打招呼，也不需要再靠小本子。

台灣2025年將邁入超高齡社會，老年人口超過20%，台灣長期照護專業學會理事長、國立陽明交大衛生福利所教授吳肖琪表示，2年前國發會針對人口推估，2020到2044年共24年時間，台灣人口將減少200萬人，不過老年人將增加300萬、年輕人減少400多萬，等於有700萬逆差。

吳肖琪表示，若1名老年人需要4名年輕人照顧比例計算，新增的300萬老年人應需要4倍、近1200萬人協助照顧，但未來沒有那麼多年輕人，為維持老年人健康，避免跌倒骨折或中風太快進入醫療、長照體系，應及早從活躍老化、健康老化、有為老化、成功老化4面向預防。

國健署副署長賈淑麗表示，衛福部透過前瞻計畫經費，第1年補助每1個銀髮俱樂部100萬元，包括60萬環境設備建置、40萬元人力費用，2020年至2021年已布建全台37處據點，今年增加77處，斥資共7700萬元，預計明年2023年至2025年擴大新增188處。

賈淑麗說，銀髮健身俱樂部屬於1次性補助，與社區關懷據點不同的是，銀髮健身俱樂部屬於功能導向，引導長輩進行肌力訓練，第2年後部分僅補助事務費用、行政費用等基本維運費用，後續依照俱樂部收費不同，平均1次課程落在500元上下，費用相較外面健身房仍親民許多。

國健署社區健康組組長羅素英表示，規律且正確的運動，可提升長者肌耐力、柔軟度、平衡、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒、社交參與等，世界衛生組織（WHO）也建議提升內在能力延緩功能衰退，內在力包括認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱6面向。

國健署為推廣銀髮健身俱樂部，舉行「銀髮健身俱樂部短片競賽」，今年獲得金質獎得主為新北市新莊國民運動中心，以「花甲樂生活」影片，紀錄針對銀髮族設計「電阻式器材」，強化心肺肌力功能，針對長者不同身體狀況給予個別建議，讓長者有信心不卻步。

羅素英表示，國健署推行以長者健康整合式功能評估（ICOPE）評估長輩身體狀況，若評估為衰弱等級，須儘早量身定做個人照顧計畫，不僅運動指導，觀察進步狀況，以及監測長輩體況，運用社區資源做串連。吳肖琪說，ICOPE測試坐下起立5次時間超過12至14秒，就需要運動。

「有長輩說，本來需要2手抓握才能拿起鍋子，現在只需要單手就可以拿起來。」「有長輩分享，以前很容易夜尿，經過教練帶運動，練習大腿內側肌肉，現在夜尿次數也減少」。羅素英表示，俱樂部不只是據點，也是長輩第二個家，長者在這找回歡笑與健康，成就不老健康人生。

國健署今舉行「銀髮健身俱樂部-厝邊作伙來運動」記者會。記者許政榆／攝影
國健署今舉行「銀髮健身俱樂部-厝邊作伙來運動」記者會。記者許政榆／攝影

健身 老年人口 老化

延伸閱讀

試管嬰兒補助滿周年 二寶媽好開心：領10萬好好坐月子

中彰投銀髮人才資源中心今揭牌 助再創職涯第二春

中彰投銀髮人才資源中心揭牌 助長者續留職場

慎防酷暑！7月已406人熱傷害 待在室內也可能中暑

相關新聞

花東8縣市高溫特報 雙北小心大雷雨

受到旺盛對流影響，氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間將至下午2時45分止。氣象局表示，旺盛發展的對流常...

全台最難訂牛肉麵 「門前隱味」7月27日起暫停營業

號稱全台最難訂、位於新北市板橋巷弄的「門前隱味牛肉麵」，於臉書官方粉絲團宣告自7月27日起將暫停營業，「我想這間三坪大的...

台灣用電量每年成長2.5%！不蓋電廠 科技如何協助穩定供電？

近年來，台灣碰上數次大停電事件，民眾開始關注「穩定供電」議題。但據經濟部統計，台灣用電量持續攀升，且到2027年前，每年還會成長2.5%。我們該如何做到穩定供電？

政府如何用AIoT預防極端氣候暴雨？國外經驗的四點歸納

去年初夏，台北一場強降雨創20年以來時雨量紀錄，連信義都會區都泛濫成河；後續七月暴雨，致山壁塌方造成中南部多個鄉鎮淹水；時至今年初，台北一至二月僅六天沒雨，又破24年降雨紀錄⋯⋯頻繁的極端氣候事件持續在你我周遭上演，除了急起直追的減碳步伐外，國際間近期也展開利用AIoT（人工智慧物聯網），著手大規模的環境監測與防災技術。

夏日補水藏學問 3症狀恐是身體缺水警訊

天熱喝水有助排汗散熱，但喝什麼、怎麼喝藏學問。醫師建議，每15到20分鐘就該喝幾口水，含咖啡因、含糖飲料恐利尿應少喝，如...

外出注意！雙北防大雷雨 氣象局發布7區示警訊息

雙北外出民眾注意，中央氣象局今天下午針對台北市及新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間到下午2時45分，提醒民眾注意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。