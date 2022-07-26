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試管嬰兒補助滿周年 二寶媽好開心：領10萬好好坐月子

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
簡姓媽媽（中）抱著二寶感謝茂盛醫院醫師林秉瑤（左）的妙手，她準備拿10萬元補助繳月子中心帳單。記者趙容萱／攝影
簡姓媽媽（中）抱著二寶感謝茂盛醫院醫師林秉瑤（左）的妙手，她準備拿10萬元補助繳月子中心帳單。記者趙容萱／攝影

台灣連2年出生人數少於死亡人數（生不如死）窘境，政府推動試管嬰兒擴大補助方案滿周年。台中的茂盛醫院統計，期間協助1530對夫婦申請，其中978名婦女順利懷孕受惠，今邀多名受惠補助方案的夫婦帶著順利誕生的試管寶寶「回娘家」慶生。

簡姓婦人笑說，大寶也是試管寶寶，但當初沒有補助可拿，感謝院內醫師林秉瑤的妙手，讓她順利懷孕、生下二寶，還能拿到10萬元補助，她立刻去繳月子中心帳單。

40歲的吳姓婦人和丈夫一起抱著寶寶「回娘家」。吳姓婦人說，她結婚五年一直沒有好消息，去年得知試管嬰兒擴大補助方案上路，上網查到醫師李俊逸屬於幽默型，風評好，向李俊逸求診，並於去年7月26日取卵，順利中獎、順利誕下50天的寶寶，她還考慮要再生一個。

茂盛醫院院長李茂盛說，台灣已連續2年出現出生人數少於死亡人數的窘境，去年出生數為15萬3820人，創下史上新低，死亡數則為18萬3732人。政府在去年7月推出「試管嬰兒擴大補助方案」，實施滿周年確實發揮助孕效果，有效減緩台灣少子化的危機，他給予國健署支持與肯定，若再簡化手續流程，更能提高國人的申請意願。

李茂盛指出，茂盛醫院受補助婦女的懷孕率為63.9%，其中36歲以下者懷孕率可達66.2%；36歲以上高齡婦女也有60.2%，若做PGS篩檢（試管嬰兒療程中胚胎植入前進行的染色體套數檢查）可大幅提高懷孕率至68.8%。台灣已連續2年出現人口負成長，呼籲可善用補助案，PGS篩檢可大幅提高生子契機。

茂盛醫院今號召試管嬰兒擴大補助受惠的夫婦及試管寶寶「回娘家」慶生。記者趙容萱／攝影
茂盛醫院今號召試管嬰兒擴大補助受惠的夫婦及試管寶寶「回娘家」慶生。記者趙容萱／攝影
茂盛醫院今號召試管嬰兒擴大補助受惠的夫婦及試管寶寶「回娘家」慶生。記者趙容萱／攝影
茂盛醫院今號召試管嬰兒擴大補助受惠的夫婦及試管寶寶「回娘家」慶生。記者趙容萱／攝影

試管嬰兒 懷孕

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