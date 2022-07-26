台灣用電量每年成長2.5%！不蓋電廠 科技如何協助穩定供電？

近年來，台灣碰上數次大停電事件，民眾開始關注「穩定供電」議題。但據經濟部統計，台灣用電量持續攀升，且到2027年前，每年還會成長2.5%。我們該如何做到穩定供電？

或許，台灣可以先參考與台灣處境相近的日本——一樣是島國、有頻繁天災，且九成以上能源倚賴進口。日本311地震後，為了加速能源改革，他們第一步跨向開放電力市場、實現電力自由化。目前，日本電力來源開放多家公司競爭、可以自由購買電力方案；透過這種方式，還能提高民眾的用電認知、關注自身用電量。

日本還有哪些作法？台灣可以學習嗎？哪些智慧城市科技已經投入？這一次，我們邀請已投入日本電力市場的聯齊科技創辦人兼執行長顏哲淵，為我們分析台日電力市場的現況與未來。

▹ 未來主持人：未來城市頻道總監 陳芳毓

▹ 未來大來賓：聯齊科技創辦人兼執行長 顏哲淵

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Q：日本為何推動電力轉型？聯齊科技在當中扮演了什麼角色？

日本是亞洲電力轉型最明顯的國家。1988年，日本簽訂京都議定書，站出來承擔全球淨零碳排的責任與義務。

原本，他們希望以核電做為基載電力，逐年增加綠電、再生能源。然而，311大地震為社會、能源帶來巨大衝擊與挑戰。當下，日本暫時關閉所有核電廠，直到訂定更高安全標準，幾座核電廠才陸續回到發電行列。但日本政府意識到，增加核電廠的社會及政治成本都太高；所以他們開始思考，若想提高間歇性能源「綠電」的能源占比，該怎麼兼顧穩定供電。

第一步，日本想重新了解缺不缺電，因此先盤點電都跑去哪裡。為此，政府先從民眾的用電感知著手；他們把每個月抄一次的傳統電表，進化成智慧電表，民眾每30分鐘用電數據都會回傳到電力公司與用戶。

聯齊公司就是負責把更精細的數據提供給民眾。在日本，我們平均1.6秒就可以拿到一筆電力數據，並從智慧電表上傳到用戶手機，用戶隨時知道用電狀況。依據數據，我們大概可以猜到你家在用微波爐、或開冷氣，這有什麼好處？若我們知道你不在家，但家裡電器卻在運作，那有兩種可能——忘記關或遭小偷。

若忘記關，我們也能幫忙關——因為我們的理念就是善用每度電、不造成浪費。

第二種可能性則讓日本意識到，電力大數據也能延伸應用到高齡化社會裡。阪神大地震時，因瓦斯漏氣、引發火災的死亡人數比被壓死的人還多，所以，他們推動「全電宅」。現在，日本走向超高齡社會、65歲以上人口近26％，不少獨居者遇上「孤老死」問題，但透過電力數據，我們能知道他們是否正常生活、減少看護勞動力派遣等問題。

Q：日本如何維持穩定供電？

一是智慧調節，二是鼓勵儲能。

以太陽能為例，用剩的電可以存在蓄電池、電動車裡，太陽下山後再把存好的電放出來。但這很難百分之百實踐，所以，我們透過智慧電表的數據，預測太陽發電時間，把電池當成調節水庫，善用每度電，將能源使用最佳化。

我們也可以透過「虛擬電廠」調配電力。聯齊公司在桃園市文欣國小建置一個虛擬電廠——七、八月是太陽能發電尖峰，學校卻放暑假、是用電離峰；這時，多餘的電可回饋到電網，讓處於尖峰的辦公室借電。

日本的策略就是這樣——從傳統電網、大型核能或火力電廠統一供電，轉型成分散式電網，最好每個場域都有發電設施。為了達成這個目標，2009年起，日本開始鼓勵住戶，只要看得到天空就裝太陽能板。由於日本非常多獨立房屋，等於每戶屋頂都是發電廠；如此一來，一天若用20度電，其中10度可由太陽能提供，對大電網的依賴就能減少10度。

他們也倡導，有多餘空間就加裝儲能設備，電動車可能儲能；除了替電動車充電，也能反向將電動車裡的電拿出來使用，這就是「藏電於民」。

Q：除了智慧電網，日本政府透過電力自由化加速改革，為什麼這麼做？

電力自由化是世界潮流，大部分國家的電力市場已經自由化，台灣反而是少數，所以有人說我們是電力獨裁。

我個人認為，電力自由化對節能減碳的效益最高。2016年，日本實施家庭用電的電力自由化，售電商機非常大，當年就有170家售電公司成立。至今，市場上仍有六、七百家，日本80%的前百大商社也投入電力市場；甚至現在，我到便利商店都可以直接說，下個月用電由你供給。

依統計顯示，2016到2020年，日本每度電平均約下降兩日元，因為大家利用降價搶奪客戶。由此看來，電力自由化的第一階段，電價將變便宜。但2021年開始，全球供應鏈大亂、能源轉型、極端氣候等因素導致電價上升，可見電價隨著自由市場浮動。

電力自由化的好處是什麼？不同時段用電的人多寡、發電量多寡，都會影響電價，導致電價有時便宜，有時貴。消費者避免使用最高價的電，開始斤斤計較電價到哪；電價昂貴時，就購買家用型蓄電池或利用電動車，先存便宜的電，電價高時再放出來用。

由於售電公司競爭激烈，有些公司甚至推出「週五晚上用電不用錢」的促銷方案。因為，他們分析用戶後，發現主要客群是上班族，週五晚上通常在外吃喝玩樂，電價較便宜的半夜才會回家。

Q：台灣用電政策該如何調整？

台灣沒有自由浮動的電力機制，且定價過分便宜。我們的發電成本其實遠高於售價，雖然電價審議委員會每次都建議調漲，最終都沒有調。電價凍漲聽起來很棒、可以少花錢，可是我們用的每度電，都在消費地球資源。隨著經濟成長，用電量勢必成長；只是我們可不可以把電用到剛剛好？

我在日本觀察到，很多人擔心自由化跟再生能源造成用電成本飆升，但重點是儲電。因為生活作息、多元產業型態，離峰時段常遇到電太多的問題。但若像日本，有些售電公司提供特定時段免電費，讓消費者存電，就能善用每度電。

電力自由化讓產業自由發展、找出方法，最終電價不是漲價，而是可高、可低；再搭配儲能、智慧調控，把電用得剛剛好，自然減少碳排。

Q：日本、台灣城市已有智慧能源的應用案例？

日本城市「柏之葉」幾年前進行了智慧城市計畫，大量使用再生能源、太陽光電，也借助傳統電力公司供電，但他們把電力用好用滿。大部分用電設施都有監控管理、自動化達到電力的削峰填谷。

在台灣，我們也與順益汽車一同發表虛擬電廠。我們在順益架設太陽光電板、儲能系統，並監控主要設備，目前已幫順益減少六、七十萬的台電超約罰金和電費。

這個投資報酬率率對企業而言頗高，六到七年後就能回本，且太陽光電可以用25年以上；如果發電過剩，我們就幫把電轉供給不同據點的營業所。利用再生能源，我們協助企業做到淨零碳排、RE100，既可以省錢、過幾年還可以賺錢。

面對民眾，我們今年發起「1%能源行動家」計畫，希望台灣民眾能即時看到電力使用情況。我們跟台電合作，在智慧電表安裝通訊模組、蒐集用電資料。民眾只要有裝智慧電表，經過報名、審核後，就可以透過LINE看到電力使用狀態；我們還會協助他知道哪些電器比較耗電，推薦無痛的節能減碳方法。或許，這幾年的減碳議題已在他們心中種下一顆種子，促使他們想要了解用電狀況。

「全文轉載自未來城市(台灣用電量每年成長2.5%！不蓋電廠，科技如何協助穩定供電？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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