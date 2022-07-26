快訊

直播／累計死亡預計破八千 指揮中心下午2時說明

阿茲海默研究都假的？論文疑造假16年 台籍學者也涉入

下半年有機會去日本玩嗎？佛系防疫的日本現在憂心這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洋菇全年吹冷氣食安看得見 興家農場獲產銷履歷達人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉興家菇類栽培農場的養菇庫房非常涼爽，洋菇在稻草堆肥的菇床生長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉興家菇類栽培農場的養菇庫房非常涼爽，洋菇在稻草堆肥的菇床生長。記者簡慧珍／攝影

農委會公布今年度產銷履歷達人名單，彰化縣唯有興家菇類栽培農場上榜，今天縣政府、竹塘鄉公所和鄉農會、縣議會議長謝典林和立法委員謝衣鳳的服務處、台中區農改場都派員前往貼紅榜祝賀；興家老闆娘李美玲表示，地球暖化越來越嚴重，氣溫上升墊高洋菇培育難度和成本，經營更辛苦。

彰化縣是洋菇的最大栽種區，興家菇類栽培農場首創縣內採用完全空調環溫控制系統種洋菇，也是第一家建立產銷履歷系統的洋菇栽培農場，可天天採收，安心上架，今年元月獲選為全國十大績優農業產銷班，今又得到產銷履歷達人的認證，縣政府農業處透露，接下來還有榮獲神農獎的好消息。

全台洋菇栽種面積約151公頃，竹塘鄉占110公頃，養菇場400多家，栽種方式有傳統菇寮，也有現代冷氣房，全鄉年產量約995噸，興家就占了160萬695噸。興家老闆娘李美玲說，培養洋菇屬於高門檻技術，稻草加入有機豆粉和豆渣，接著進入前發酵、後發酵的培育流程，後發酵溫度攝氏58至60度，採自然發酵12至14天殺死壞菌，然後在完全發酵的稻草堆肥上面種植洋菇菌。

李美玲說，洋菇需在攝氏12度的環境中「走菌」，在攝氏15至17度之間生長，她家的洋菇培養室都是密閉空間，以庫為單位，總共有40庫，每庫55坪，用電量頗大，為了保持洋菇的好品質，她的洋菇場用噸數大的冷氣，可在最短時間內降溫，因此用電所費不貲。

品質較好的洋菇每公斤230元，已有栽培袖珍菇等食用菇類的業者找李美玲幫忙，理由是袖珍菇等食用菇類的培育供過求求，希望改為培育洋菇，李美玲解說洋菇培育成本，很多從累積經驗而來的關鍵技術不見得可以公開，業者紛紛打退堂鼓。

台中區農業改良場秘書蕭政弘表示，興家用稻草培養洋菇，不是用太空包，洋菇採收後，培養用的堆肥可作為種植蔬果的有機肥，絲毫不浪費；現在重視「產地到餐桌」的食安，興家取得產銷履歷可讓生產者會更加用心栽種，消費者能查出農產品的生產者、生產路徑，放心採購農作物。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，興家連連得獎堪稱竹塘之光，有了生產履歷等於品質保證，消費者直接掃Q&R Code就能蹤生產足跡，洋菇在有機環境中生長，無農藥，消費者可安心選購。

彰化縣竹塘鄉興家菇類栽培農場榮獲產銷履歷達人，各單位前往貼紅榜恭賀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉興家菇類栽培農場榮獲產銷履歷達人，各單位前往貼紅榜恭賀。記者簡慧珍／攝影

產銷履歷 農會

延伸閱讀

影／台中大安農會推中秋禮盒 4家農漁會客製化合作搭配

迎文博！哈瑪星90年紅磚街屋修復首開放 達人帶路體驗

嘉義市辦首屆「金搖奬」 搖出美味也懂搖食安保障

影／龍膽石斑入營養午餐 教長保證做好食安、挑掉魚刺

相關新聞

北捷文湖線又出事！列車無法自動行駛 乘客被趕下車

台北捷運文湖線今天上午11點左右發生異常，有民眾反映列車開到辛亥站時停下，暫停了7、8分鐘後才重新啟動。北捷表示，1輛列...

2022米其林發布會8月30日舉行 六位名廚聯手打造星光晚宴

眾所矚目的2022《台北、台中、台南&高雄米其林指南》發布會，確定將於8月30日在台北文華東方酒店盛大舉行，今年不但首度...

好市多加油省3.2元卻讓他賠3萬？車底曝光後慘被打臉

好市多自2017年起於桃園中壢店開設加油站後，陸續也在北台中店和新莊店加設加油站，服務會員客戶。由於油價每公升最高省3.2元，讓好市多加油站開站以來，每日平均最多有3千多輛車選擇在好市多加油站加油；但一名網友昨(25)卻PO文要大家小心，來加油站因為「設計不良」，讓原本想省3.2元加油費的民眾，可能會因此倒貼3萬元的汽車維修費。

恐怖片救了台灣影視？《咒》為何能擠進Netflix全球觀看數第三？

一封母親留給孩子的遺書，竟成了觀眾的惡夢？號稱台灣影史上最恐怖的電影《咒》，如何利用心理學的催眠方式，再結合視覺暫留手法，在全球爆紅？

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

花蓮港二號碼頭停泊著一艘50呎的帆船，名叫「向海致敬」。它時而出海看日出、數星星，偶爾會衝去追鯨豚；這艘船背後藏著一群自己戲稱「失智」（失去理智）醫師圓夢的冒險故事。

他用雲端發票「對中1萬」還每期都中 網稱羨：根本天選之人

為減少紙張浪費及降低逃漏稅的可能，財政部自2011年開始推行雲端發票，近日卻有網友抱怨雲端發票中獎機率低，結果引出另一名剛對中1萬元獎金的網友發聲反駁，並分享他幾乎每期都中獎的驚人紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。