洋菇全年吹冷氣食安看得見 興家農場獲產銷履歷達人

農委會公布今年度產銷履歷達人名單，彰化縣唯有興家菇類栽培農場上榜，今天縣政府、竹塘鄉公所和鄉農會、縣議會議長謝典林和立法委員謝衣鳳的服務處、台中區農改場都派員前往貼紅榜祝賀；興家老闆娘李美玲表示，地球暖化越來越嚴重，氣溫上升墊高洋菇培育難度和成本，經營更辛苦。

彰化縣是洋菇的最大栽種區，興家菇類栽培農場首創縣內採用完全空調環溫控制系統種洋菇，也是第一家建立產銷履歷系統的洋菇栽培農場，可天天採收，安心上架，今年元月獲選為全國十大績優農業產銷班，今又得到產銷履歷達人的認證，縣政府農業處透露，接下來還有榮獲神農獎的好消息。

全台洋菇栽種面積約151公頃，竹塘鄉占110公頃，養菇場400多家，栽種方式有傳統菇寮，也有現代冷氣房，全鄉年產量約995噸，興家就占了160萬695噸。興家老闆娘李美玲說，培養洋菇屬於高門檻技術，稻草加入有機豆粉和豆渣，接著進入前發酵、後發酵的培育流程，後發酵溫度攝氏58至60度，採自然發酵12至14天殺死壞菌，然後在完全發酵的稻草堆肥上面種植洋菇菌。

李美玲說，洋菇需在攝氏12度的環境中「走菌」，在攝氏15至17度之間生長，她家的洋菇培養室都是密閉空間，以庫為單位，總共有40庫，每庫55坪，用電量頗大，為了保持洋菇的好品質，她的洋菇場用噸數大的冷氣，可在最短時間內降溫，因此用電所費不貲。

品質較好的洋菇每公斤230元，已有栽培袖珍菇等食用菇類的業者找李美玲幫忙，理由是袖珍菇等食用菇類的培育供過求求，希望改為培育洋菇，李美玲解說洋菇培育成本，很多從累積經驗而來的關鍵技術不見得可以公開，業者紛紛打退堂鼓。

台中區農業改良場秘書蕭政弘表示，興家用稻草培養洋菇，不是用太空包，洋菇採收後，培養用的堆肥可作為種植蔬果的有機肥，絲毫不浪費；現在重視「產地到餐桌」的食安，興家取得產銷履歷可讓生產者會更加用心栽種，消費者能查出農產品的生產者、生產路徑，放心採購農作物。