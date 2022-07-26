台灣石斑魚封櫃出口美國 統計已外銷123公噸

因應中國暫停輸入台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲今天南下高雄主持外銷美國記者會，見證5噸石斑魚封櫃出口，據農委會統計6月13日到7月24日，石斑魚外銷已達123.5公噸。

因應中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，農委會積極透過內銷、外銷及加工等因應措施，穩定國內產銷，確保漁民收益不受影響。陳吉仲上午南下高雄主持「鱻美石斑魚躍國際」外銷美國記者會，邀請高雄市政府及漁民團體，共同見證5公噸優質石斑魚封櫃出口。據農委會統計，自6月13日至7月24日止，石斑魚外銷已達123.5公噸。

陳吉仲指出，台灣石斑魚主要產季在每年8月至隔年3月，以往以外銷中國為主，但因應中國禁令，農委會提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等外銷措施，希望達到今年下半年外銷300公噸目標，以穩定國內產銷與確保漁民收益。

陳吉仲提到，台灣石斑魚是美味高級魚種，農委會透過提供外銷獎勵，以及在目標市場超市、賣場、餐飲等通路，舉辦海外廣宣拓銷活動，希望能擴大輸銷美國、紐西蘭、日本、香港等既有市場，並拓展韓國、歐盟、中東等新興市場，讓更多海外消費者品嚐到鮮美台灣石斑魚。

農委會新聞稿指出，「海外拓銷獎勵」針對不同國家及航運方式，給予拓銷獎勵金每公斤新台幣40元到90元，並針對石斑魚魚片及輪切等產品，每公斤再增加10元獎勵，鼓勵業者開拓新產品與新市場；「海外廣宣與拓銷活動」除輔導外銷業者合作舉辦廣宣及拓銷活動，讓外銷市場通路更加多元，農委會也將與外貿協會共同向各國消費者介紹台灣優質石斑魚料理方式，提高海外市場對台灣石斑魚產品認知與接受度。