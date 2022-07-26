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北捷文湖線又出事！列車無法自動行駛 乘客被趕下車

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運文湖線今天上午發生異常，列車無法自動行駛。圖／聯合報系資料照
台北捷運文湖線今天上午發生異常，列車無法自動行駛。圖／聯合報系資料照

北捷運文湖線今天上午11點左右發生異常，有民眾反映列車開到辛亥站時停下，暫停了7、8分鐘後才重新啟動。北捷表示，1輛列車因無法自動行駛，依照SOP限速手動駕駛，到站後將35名旅客請下車改搭下一班，共延誤6分30秒。

台北捷運表示，先前文湖線1部列車異常已排除，目前營運正常。北捷說明，11時3分許，文湖線萬芳社區站往南港展覽館站方向，1輛列車於萬芳社區站與萬芳醫院站站間，無法自動行駛，行控中心依照SOP派人上車，限速安全手動駕駛，請車上約35位旅客下車改搭下一班車，延誤時間約6分30秒，目前營運正常。

台北捷運說，列車異常處理期間，行控中心加強廣播、另透過公司網站及「台北捷運GO APP」宣導及訊息告知，並採彈性調整班距因應，至於列車異常原因，將於送回機廠後詳查。

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