上周四才發生3起異常 北捷文湖線今又無法自動行駛

台北捷運上周四一天發生3起異常，板南線、文湖線列車都出狀況，北捷今赴北市議會進行工作報告時，文湖線又傳故障，一部列車在萬芳社區站與萬芳醫院站間無法自動行駛，改由限速安全手動駕駛。北捷表示，總計有35名乘客被請下車，改搭下一班列車，延誤時間約6分30秒。

北市議會今上午召開交通委員會，由北市捷運局、台北捷運公司進行工作報告，北捷針對上周四3起列車異常進行報告，議員們也關心後續處理，但同時間，捷運文湖線又傳異狀，有民眾反映列車開到辛亥站時停下，北捷也透過廣播表示發生異常，列車暫停7至8分鐘後才重啟。

北捷表示，今早11時03分，文湖線萬芳社區站往南港展覽館站方向，一部列車在萬芳社區站與萬芳醫院站站間無法自動行駛，行控中心依照SOP派人上車，限速安全手動駕駛，總計有35名旅客被請下車，改搭下一班車，延誤時間約6分30秒。

北捷表示，列車異常處理期間，行控中心加強廣播、並透過公司網站及「台北捷運GO APP」宣導及訊息告知，並採彈性調整班距因應，至於列車異常原因，將於送回機廠後詳查。