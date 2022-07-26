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2022米其林發布會8月30日舉行 六位名廚聯手打造星光晚宴

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2022米其林星光晚宴由六位名廚攜手。分別是Logy日籍主廚田原諒悟、雅閣主廚張國邦、米香主廚陳永華（上排左起）。天香樓主廚楊光宗、JL Studio主廚林恬耀、態芮主廚何順凱（下排左起）。圖／摘自米其林官網。
2022米其林星光晚宴由六位名廚攜手。分別是Logy日籍主廚田原諒悟、雅閣主廚張國邦、米香主廚陳永華（上排左起）。天香樓主廚楊光宗、JL Studio主廚林恬耀、態芮主廚何順凱（下排左起）。圖／摘自米其林官網。

眾所矚目的2022《台北、台中、台南&高雄米其林指南》發布會，確定將於8月30日在台北文華東方酒店盛大舉行，今年不但首度納入台南與高雄兩座新城市，因疫情而連續兩年停辦的星光晚宴，今年也重新回歸、確定舉辦。

今年的星光晚宴分別邀請出身於台中、屏東以及宜蘭的三位在地主廚，連同三位深耕在地的外籍主廚聯合獻藝，呈現六道精彩菜色，向台灣的多元的餐飲文化致敬。

三位在地主廚包括台北米其林二星餐廳態芮主廚何順凱、臺北米其林一星餐廳天香樓主廚楊光宗、以及臺北米其林一星餐廳米香主廚陳永華。新加坡出身的臺中米其林二星餐廳JL Studio大廚林恬耀、臺北米其林二星餐廳Logy日籍主廚田原諒悟，以及臺北米其林一星餐廳雅閣香港出身的大廚張國邦，都將共襄盛舉。六位大廚將攜手向在地飲食風味與食材致敬，並從代表性的街頭美食取材與發想菜色

必比登推介推薦「物有所值」的美食，向來廣受歡迎。今年的必比登推介名單將於星級餐廳發布會一週前的8月23日發布。

餐廳 米其林

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