全台原住民看過來 8月1日原民日遊奧萬大只要10元

類熱浪持續發威，各地氣溫居高不下，民眾多到高山、海邊出遊消暑，南投仁愛「奧萬大國家森林遊樂區」也成避暑勝地，而為慶祝8月1日「原住民族日」，原民朋友當天憑證入場只要10元，歡迎原民朋友來南投暢遊奧萬大舒暢身心。

林務局南投林管處指出，近期台灣氣溫分布圖猶如一顆「烤番薯」，民眾紛探尋消暑降溫良方或秘境，而其權管的「奧萬大森林遊樂區」因海拔高度達1200公尺，年平均氣溫約19°C，近期正午氣溫也僅只有23°C，相對於平地更舒適涼爽。

而奧萬大除了氣候環境舒適涼爽，山林生態資源也很豐富，能漫步森林中聆聽蟲鳴鳥叫，浸浴於優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」中，不僅暑氣全消，還能強健身心，一掃平日累積的疲勞，恢復精神飽滿。

此外，為慶祝8月1日的「原住民族日」，奧萬大國家森林遊樂區也提供相關優惠措施，南投林管處表示，原民日是全台原住民朋友的日子，當天原民朋友不分族群、語系，憑個人證件享10元入場，可把握機會帶親友來奧萬大旅遊渡假。