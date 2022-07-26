極端高溫成郵差惡夢 郵政產工提「高溫假」等4訴求

受到太平洋高壓影響，近日天氣酷暑難耐，台灣郵政產業工會提出四點訴求，強調隨著極端氣候變遷，陽光普照竟成了所有戶外勞動者的惡夢，呼籲中華郵政公司應訂定夏季暨高溫作業特別措施，包括建立高溫退避標準、建立高溫假制度、發放高溫津貼。

台灣郵政產業工會表示，高溫一般不會被視為一種天災，但在暖化程度日益嚴重的情況下，高溫天氣讓第一線外勤同仁在戶外投遞，面臨了極高的職安威脅。

工會表示，去年郵政公司為了體卹外勤同仁的辛勞，每人加碼了1000元的涼水費，做為避暑抗熱的補貼。但在越趨高溫的今年，事業單位對外勤同仁該有的著想與照顧，至今卻隻字未提。

工會指出，郵政公司曾表示過外勤同仁都能在近中午前返局，可以避開最炎熱的時段，但實際上，對於外勤同仁而言，根本是奢望空談。事業單位不斷進行減人裁段，而減人裁段的結果，每人的工作負荷越來越大，投遞的時間勢必加長，熱傷害造成的職災機率大幅提高。

台灣郵政產業工會表示，郵政公司不應透過壓縮基層人力做為達成績效的手段，本會呼籲立刻停止減人裁段，對於工作負擔大的外勤單位，應確實補足人力。

台灣郵政產業工會也提出四點訴求，包括立刻停止減人裁段、補足人力，外勤同仁每人加碼涼水費至少1000元，提高制服排汗散熱的效果、提供各式防曬及抗高溫用品，訂定夏季暨高溫作業特別措施等。

對此，中華郵政表示，目前郵政公司外勤人員有九千多人，因應近年來函件書信的減少，包裹郵件的增加，採取調勻捕需的人力措施，沒有人力不足，或是裁減區段的情形。

中華郵政表示，涼水費的部分從105年開始，每人每年有一千元的津貼；至於工會建議的加碼涼水費，提供高溫假、高溫津貼、改曬制服，會審酌外界同業做法、政府規範，審善研討規範。