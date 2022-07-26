好市多加油省3.2元卻讓他賠3萬？車底曝光後慘被打臉

好市多自2017年起於桃園中壢店開設加油站後，陸續也在北台中店和新莊店加設加油站，服務會員客戶。由於油價每公升最高省3.2元，讓好市多加油站開站以來，每日平均最多有3千多輛車選擇在好市多加油站加油；但一名網友昨(25)日卻PO文要大家小心，來加油站因為「設計不良」，讓原本想省3.2元加油費的民眾，可能會因此倒貼3萬元的汽車維修費。

一名陳姓網友昨日在「好市多經驗商品老實說」中說道，他在中壢好市多加油站加油後，「車子油底殼撞壞了」，並指稱：「加油站出口左邊有個半島，完全沒有反光，晚上根本看不到，去加油的人請小心，我就是這樣撞上去的，油底殼今天要去檢查應該是在漏油了！便宜這3塊錢可能要花30,000元！」

但原PO出示油底殼被撞壞的車底照片後，有網友表示：「這是前樑(非油底殼)，看來你的車引擎墊片已經老化漏油一陣子了！」、「看起來油底殼沒破，是下護板破了，油漬的部分應該是原來引擎有的油封就有在滲油，不然爆油底殼，滿地都會是機油或是變速箱油」，「馬路三寶又不會顧車，應該去車廠也是東省西省，車子好可憐」。

原PO出示好市多中壢站的安全島，疑因曾被撞上而產生的痕跡。圖擷自 「好市多經驗商品老實說」

原PO還出示出口的安全島，疑似有些許曾經被撞過的痕跡，並說：「大家小心啊！我運氣還算不錯啊！當下還開得下來」，但卻被不少網友反駁，認為原PO應該是「切西瓜才會搞這種飛機」、「只能表示一堆駕駛人開車習慣很糟糕，鬼切習慣了」、「正常駕駛不該撞上的地方也會撞上」，在出口預留這麼寛的空間下，還能「撞上無辜的安全島，真的很不該」，有些網友甚至猜測，原PO可能是逆向行駛，才可能撞上安全島。

但原PO也回應：「再次說明這裡在修路，沒有任何的標線看不出來南北向！我只希望大家不要跟我一樣看錯了，我沒有說我一定對，也沒有要大家幫我聲援，我只是覺得大家要小心如此而已。」並強調依規定這種駁坎，應該要有醒目措施。