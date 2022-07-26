響應國際慰安婦紀念日 中正紀念堂推#Me Too先行者特展

#MeToo是2017年開始在社交媒體上廣泛傳播的一個主題標籤，用於譴責性侵犯與性騷擾行為。而早在1992年，曾當過慰安婦的阿嬤們首度現身記者會控訴日軍性暴力，後續引發其他阿嬤求助揭露過往受暴經驗，阿嬤們可說是#Me Too的先行者。中正紀念堂管理處特別與婦女救援基金會合作，明起推出「#Me Too先行者」特展，並在8月14日國際慰安婦前後舉辦活動，讓大家意識到性別人權議題的重要性。

根據衛福部統計，2021年性侵害事件通報有16,029件，家暴被害人數達 149,198人；平均每天有40多件的性侵害通報事件、有超過400人遭受親密關係暴力與家庭暴力的傷害，但未報案的性/別暴力犯罪黑數則難以估算。而隨著科技發展衍生出的數位性/別暴力犯罪，無論犯案的速度、觸及受害者的廣度與傷害的深度均大大加劇，需要你我一起向性/別暴力說NO！

中正紀念堂管理處表示，本次首度與婦援會合作，將阿嬤家-和平與女性人權館的「#Me Too先行者」特展完整內容呈現在中正紀念堂三樓藝廊，除有實體展品外，亦有多部影片等影像資料搭配展出，希望能讓大家瞭解性/別暴力受害者的傷痛與勇氣。

婦援會指出，展覽分別以6個單元，包括：前臺籍「慰安婦」倡權故事、受害者噤聲困境、社會對被害人的「完美」想像、被害人意願問題的討論、司法的保護、性/別暴力防治的倡議，邀請觀者一起從不同角度去思考、討論、並尋找防止暴力、療癒傷痛的解方。