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公司不開冷氣而想離職很誇張嗎？ 專家說且慢

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
離職示意圖。圖／Ingimage
離職示意圖。圖／Ingimage

近日氣溫飆高，上班族只想躲在冷氣房，萬一上班地點對開冷氣很計較，甚至下午6點以後就關冷氣，一位上班族求問104職涯診所，看著現在越來越熱的天氣，真的很難想像要怎麼度過這個夏天，「因為公司不開冷氣就想離職會很誇張嗎？」網友心有同感，「老闆對冷氣都這麼小氣，福利年終也不會太大方」，但職涯前輩反應大不同，直言不輕易煩躁也是一種鍛鍊，「當鍛鍊有成要轉職也比較有籌碼挑選。 」

求問上班族指出，公司的待遇與工作內容都覺得還可以接受，離家裡也不算遠，本來想好好在這份工作上累積，但最近卻因為冷氣的問題很想離職。

他說，自己是去年十月左右到職的，所以沒有碰到天氣很熱的時節，但最近天氣越來越熱，才注意到公司在冷氣方面很「節儉」。公司規定要超過32度才可以開冷氣，而且溫度還只能設定在28度，理由是冷氣吹太冷對身體不好，而且還能節能減碳順便省錢。

他表示，後來聽同事討論才知道，之前有其他人試著向老闆反應希望溫度可以調低一點，結果老闆說他覺得室內28度剛剛好，覺得熱的人請自備小風扇，於是再沒有人提出異議。再來就是公司還規定6:00下班時間要準時關冷氣，等於有事加班的話，整個空間會又悶又熱。看著現在越來越熱的天氣，很難想像要怎麼度過這個夏天，室內空間不涼爽真的會讓人上班很煩躁，做事沒效率，「因為公司不開冷氣就想離職會很誇張嗎？」有什麼比較聰明反應方式嗎？

104職涯診所前輩表示，每家公司有不同的狀況，這次因為A原因離職，下一個公司可能無A因素但可能有B狀況令人不適應，或有C狀況讓人想離職......。建議當事人把重心放在自我鍛鍊，不輕易煩躁也是一種鍛鍊，當鍛鍊有成要轉職也比較有籌碼挑選。但網友看不下去，認為老闆對冷氣都這麼小氣，想必福利年終也不會太大方。也有人直接說，這種錢都要省的公司真的別待了。

離職

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