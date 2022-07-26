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種樹百里狂塞有意外收穫？ 墾丁人最氣的這個取消了

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏鵝公路種樹百里2.0計畫封閉車道施工，警方決定暫停2處區間測速路段執法。圖為示意，非區間測速路段。記者魏斌／攝影
屏鵝公路種樹百里2.0計畫封閉車道施工，警方決定暫停2處區間測速路段執法。圖為示意，非區間測速路段。記者魏斌／攝影

屏鵝公路種樹百里2.0計畫因封閉車道施工，不時堵車，引發用路人抱怨，詎料因計畫施行竟帶來「意外驚喜」？屏東縣警察局交通隊今天宣布，因種樹百里2.0計畫車道調撥管制，台1線戰備跑道及台26線尖山段區間測速，即日起暫停執法。

屏東縣目前有3處區間測速路段，分別是台1線戰備跑道南、北向約3.6公里，及台26線尖山段（南向約4.7公里、北向約5.2公里），以及台9線草埔段南、北向約2.7公里。3處路段限速70公里，以取締超速為重點。

警方今年3月啟用執法，雖一再公開宣導，區間測速執法目標在加強速度管理，減少交通事故。但台26線尖山段3到5月開罰1萬6400餘件，還是被民眾批為搶錢，特別是恆春半島居民，往返必經尖山，反彈更大。

警方表示，因屏鵝公路種樹百里2.0計畫，部分工區跨入區間測速路段，車輛通過時常遇到調撥管制，因此從今天起取消台1線戰備跑道及台26線尖山段區間測速執法，預暫停執法至9月30日，10月1日起再恢復正常執法。

恆春一位黃姓民眾說，3月到現在已被開單3次，「最近因種樹百里堵到抓狂，竟然因此取消區間測速，也不知算不算是意外收穫？」警方強調，區間測速雖因施工暫停執法，但呼籲用路人勿超速違規，確保行車安全。

測速 屏東縣

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