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被咖啡耽誤的杯子店！星巴克杯收藏家：價格不重要 重要的是信仰

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

文／陳盈蓉

現代人生活步調越來越緊湊，咖啡已然成為上班族的精神支柱，其中星巴克是不少咖啡迷的愛好店，咖啡飲品在台灣擁有一定的人氣，不僅如此，連周邊商品買氣也很夯，不過在《爆廢公社》裡，就有網友發文表示星巴克的杯子一個就要1,400元也太貴了吧！表達對星巴克產品售價偏貴之事，感到十分不解。

星巴克是被咖啡耽誤的杯子店

該網友在《爆廢公社》發文後，其他網友紛紛在底下留言表示：「這不是本來就是信仰的店嗎」、「貴，從來不是他的缺點」、「品牌價值」、「LOGO值錢」、「如果是限量版更貴」、「賣的是牌子，咖啡次之」、「被咖啡耽誤的杯子店」、「賣的是品牌，不過他真的有些杯子很美很好用」、「這是信仰，選我正解」、「光星巴克三個字就價值了」、「賣的不是杯子，是文青」。

星巴克是被咖啡耽誤的杯子店

image source：爆廢公社

星巴克 Starbucks熱門關鍵字　買一送一、馬克杯上榜

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「星巴克 Starbucks」近一年（2021/07/25 - 2022/07/24）熱門關鍵字，可以看到「買一送一」、「馬克杯」一詞上榜，顯示每次星巴克推出買一送一活動、限定新品馬克杯時，都會成為民眾最為關注的話題。

星巴克 Starbucks熱門關鍵字　買一送一、馬克杯上榜

很多人對星巴克城市杯、隨行杯深深著迷 

星巴克是全球最大的連鎖咖啡店，成立於1971年，台灣第一家門市於1998年在天母開幕，其中星巴克城市杯於1994年出現，在全球星巴克店內皆有販售，是款具有星巴克特色的紀念收藏品，主要有馬克杯（3oz, 16oz）及隨行杯（12oz），一登場就取得巨大成功，目前已經有上千種城市杯，在全球61個國家和地區內出現，有些城市杯甚至售價也超過1000美金。

很多人對星巴克城市杯、隨行杯深深著迷

▲星巴克 Starbucks位於網路溫度計連鎖咖啡口碑排名第1名。

image source：連鎖咖啡口碑排名(分析區間：2022/04/26~2022/07/24）

去年星巴克為了歡慶在台突破500間門市，特別推出「500 Giant Audrey馬克杯」，售價11,000元，僅在限定門市開賣，不但在杯上印有500字樣作為紀念，巨大的尺寸也十分受矚目，在當時一開賣，就在網路上引起熱議。

很多人對星巴克城市杯、隨行杯深深著迷

image source：爆廢公社

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星巴克 咖啡 爆廢公社

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