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他用雲端發票「對中1萬」還每期都中 網稱羨：根本天選之人

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他用雲端發票「對中1萬」還每期都中 網稱羨：根本天選之人

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享他使用雲端發票後幾乎期期中獎，這個月更對中獎金1萬元。示意圖／報系資料照
有網友分享他使用雲端發票後幾乎期期中獎，這個月更對中獎金1萬元。示意圖／報系資料照

為減少紙張浪費及降低逃漏稅的可能，財政部自2011年開始推行雲端發票，近日卻有網友抱怨雲端發票中獎機率低，結果引出另一名剛對中1萬元獎金的網友發聲反駁，並分享他幾乎每期都中獎的驚人紀錄。

日前一位網友在PTT上發文抱怨雲端發票中獎率很低，他已8個月沒有中獎，開始質疑「騙大家用雲端發票用意為何？」該文釣出另一位網友發文分享，「剛剛登入APP看一下開獎，發現中了三獎1萬元」，並稱他使用雲端發票7年間，幾乎每期都有載具發票中獎。

原po解釋，起初是因爲悠遊卡的發票存在裡面，才開始學會如何將發票轉到雲端，後來他將20幾個載具歸戶，包括信用卡、悠遊卡、所有信箱、蝦皮、熊貓UBER各種會員等，他多以信用卡或行動支付付款，每個月雲端發票多達200張，零星的紙本發票每月僅4、50張左右。

原po表示，他的載具發票幾乎每期中獎，且很多都是中雲端的「專屬獎」，上一次沒中是2021年的03-04月，再上一次沒中更是遠在2019年的03-04月，相較起來，紙本發票已經一年多沒中過，所以他建議大家盡量把發票歸戶到載具。

許多網友對於原po的幸運程度表示羨慕，「第一次看到一萬的」、「我雲端2年沒中過」、「說不定是假的，先轉給我10000幫你確認」、「完了你好運用掉了，上廁所會沒紙可以用」、「中一萬雲端發票，實領8000，太爽惹吧」、「用雲端後就沒中過」、「你根本天選之人」。

也有人與原po一樣使用雲端發票後中獎率更高，「我也是每期都中，上期中兩千多」、「我家人幾乎每期都至少中一張雲端，不過她發票很多，幾乎天天都有發票」。另外，一些網友認為可能是因原po的消費次數更多提升了中獎率，「200多張發票15萬花費，厲害」、「200張發票是什麼概念…」、「兩個月花15萬QQ」、「花越多中獎機會越高」。

雲端 統一發票

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