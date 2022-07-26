萬安演習南部地區明天登場 台南永康東橋里需離車疏離

軍民聯合防空（萬安45號）演習，南部地區將於明天（27日）（周三）下午1時30分2時實施，演習區域涵蓋台南市、高雄市、屏東縣等三個縣市，採用預告實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等實作演練，並同時利用「空中威脅告警系統」簡訊通知防空警報。

民政局長姜淋煌表示，演習期間若不配合憲、警管制及勸導無效者，將依民防法第25條規定罰處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰，請全體民眾務必配合。

民政局指出，整個南部地區的演習則選定由台南市永康區東橋里任試行驗證行政區，驗證「車停，人就近疏散之防空疏散避難作為」，演練地區行駛的車輛聽聞防空警報時，應靠邊停於安全處下車，駕駛、乘員應聽從里長、軍、憲、警察及民防執勤人員引導，就近實施防空疏散避難，請民眾務必配合台南市政府演習引導避免受罰。

民政局籲請市民配合演習期間應注意下列事項：

一、 全民防空演練盡量不影響民眾主要作息，演習地區內各公、民營工廠、公司照常營運作業，惟須關閉門窗及實施人員管制。(台電不實施斷電措施)

二、 全民防空演習警報發放後，人、車一律按規定接受軍、憲、警察及民防人員引導，就近進入防空避難設施(應設置標示牌)進行防空疏散避難(軍事單位依其防空計畫實施)，或依地形、地物切實掩蔽。公司行號、商家、場館、學校、工 廠及其他有人員活動場所(含居家者)，應緊閉門窗(簾)、關閉室內燈源、避免人員進出，並配合交通管制作為如下：

(一) 高鐵及臺鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

(二) 捷運各班次列車正常行駛(地下段由捷運局自行管制)，下車旅客立即接受憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

(三) 演習地區內高速公路(快速道路)於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

(四) 國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，惟下機旅客及接送親友立即接受憲、警、民防人員引導實施疏散避難。

(五) 演習中如遇真實空襲狀況，演習立即停止，另按現行作業規定再行發放緊急警報。