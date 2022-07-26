開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

花蓮港二號碼頭停泊著一艘50呎的帆船，名叫「向海致敬」。它時而載著遊客看日出、數星星，偶爾會衝去追鯨豚；這艘船背後藏著一群自己戲稱「失智」（失去理智）醫師圓夢的冒險故事。

花東執業的楊姓醫師說，學弟想去馬來西亞買一艘二手船，問他要不要參加集資？楊醫師說，擁有一艘帆船是一生的夢，「於是我想都不想就答應了」。

楊醫師口中的學弟，是在花東的徐姓醫師，他曾與划船教練陳嘉峰一同划獨木舟到石垣島，本身還是黑潮解說員。他說，「租船出海很貴，才想到集資擁有自己的船」。徐醫師說，這真是特殊的緣分，最後從台灣東南西北找到六人一起成為「向海致敬」的主人。除了上述三人之外，還包括在鶯歌開業的胃腸肝膽科林醫師、廖大瑋教練以及退休補習班業者蔡岫樺。

徐醫師曾划獨木舟抵達石垣，他本身也是黑潮解說員。照片／向海致敬團隊提供

楊醫師熱愛航海、攝影，也會開輕航機。照片／向海致敬團隊提供

「向海致敬」最早入籍在蘭卡威，當他們買下它並付款完畢時，徐醫師已擬好他的「世紀壯遊」計畫，打算與教練一同將船開回台灣，但馬來西亞卻因疫情鎖國，於是這艘即將成為「新台灣船」的 「向海致敬」，就在蘭卡威孤寂的多躺了一年多。

楊醫師說，停泊費、管理費，就好像把錢丟到水裡一樣，「簡直浪漫到無法想像」。徐醫師說，不是沒想過由貨櫃或代駕讓船回到台灣，但撥撥算盤還是覺得太貴。

去年農曆年間，馬來西亞稍微放鬆疫情管制，「世紀壯遊」計畫終於重新啟動。

因為正值疫情高峰，一行人是以全套防護裝備的方式扺達馬來西亞。照片／向海致敬團隊提供

當時台灣還沒開打疫苗，徐醫師等四位合夥人，再招募了四位水手，一行八人分兩批，冒著生命危險，運用滿腦子醫學知識，頭戴防護面罩、罩著N95，身穿著猶如兔寶寶裝的防水隔離衣，整個過程不吃不喝，為避免穿脫防護衣，甚至包上紙尿布，為的就是讓「向海致敬」早日回台，但與船兒再相見時，卻發現它因年久失修，要整理到可以接受長程航行，又花了很多時間。

因為接船過程並不順暢，難免有些情緒，徐醫師說，八人團幾乎事事能吵，連第二天要吃什麼都可以相持不下，最嚴重的一次是水手被船長趕下船，還好最後沒有讓水手游回台灣。

在回台灣的航行中，有時晴空、有時暴雨，同團八人在船上共度20餘天。照片／向海致敬團隊提供

在回台灣的航行中，有時晴空、有時暴雨，同團八人在船上共度20餘天。照片／向海致敬團隊提供

在回台灣的航行中，有時晴空、有時暴雨，同團八人在船上共度20餘天。照片／向海致敬團隊提供

徐醫師說，在海上2457海浬（接近4800公里）的行程中，曾經兩次遇暴風雨，一次在新加坡，一次是在即將回台灣的前三天掃到颱風尾，但他說，天候還是可預期的，真正的危險，不是老天而是人。

東南亞海域時有海盜出沒，印尼及菲律賓巴拉望周邊都是危險海域，徐醫師說，他們準備了一萬多美金作為替自己「贖身」的備用金，真要遇上了，錢就讓他們搶，命保住就好，所幸因為疫情，可能連海盜都出不了海，算是省了一筆錢。

從蘭卡威回台灣，在海上航行總共花了505個小時，船長是最重要的角色，在其他合夥人眼中，陳嘉峰船長就是一本教科書，對海洋、帆船、還有風的故事，無所不知。陳嘉峰在回來後興奮的向朋友報平安，他說，「我真的把50呎大帆船開回來了」。

團隊準備回台灣時在馬來西亞沙巴港口合照。照片／向海致敬團隊提供

這個「南洋尋船記」醫師加上船長的逐夢故事，最近正在臉書粉專「向海致敬」中連載，如同楊醫師說的，「這趟旅程簡直可以拍成電影」，這群自嘲是失去理智的「失智醫師」，若演成戲劇就像韓劇機智醫生的台灣版；拍成電影，會接近湯姆漢克的「浩劫重生」；寫成小說，有魯賓遜漂流記的味道。

徐醫師再回想海上那些天，「真的蠻害怕的，但我們成功了」；楊醫師說，當他放下手上工作時，最想做的便是航向南半球追著大翅鯨拱背躍身擊浪。這群醫師逐夢故事，似乎還會有續集。

航行在花東海域時，偶會遇到鯨豚在船嬉遊。照片／向海致敬團隊提供