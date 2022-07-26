淨空老法師96歲今凌晨圓寂 一代高僧信眾緬懷

你也被歲月這把屠刀描繪出「初老心態」了嗎？回想起學生時代可以和三五好友夜衝夜唱，回學校還能繼續上早八，現在的你踏出校園、步入職場，繁忙的工作與緊湊的生活步調讓你不得不向年紀低頭

2022-07-26 10:09