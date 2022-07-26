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男大生分享紙本發票「3大好處」 網直呼：這樣才有花錢的痛感

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享用紙本發票的三大好處。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO分享用紙本發票的三大好處。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著環保意識逐漸抬頭，不少人都習慣使用電子發票，不僅可以減少紙張的浪費，還可以省去對獎時間。對此，一名網友在網路上發文，分享紙本發票的「3大好處」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「有在拿紙本發票的+1」為題發文，原PO表示自己平時有在用載具存電子發票，但他身上還是會有一些紙本發票，「因為有時候經過台北車站或是國小，有學生在募集紙本發票，可以給他們」。此外，原PO分享紙本發票的三大好處，「記帳」、「對獎可以瞇牌」、「可以捐給有需要的人」。在貼文的最後，原PO詢問大家「讓我知道還有大學生有在拿紙本發票嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我，偶爾才會用電子載具，大多還是拿紙本，懶的開手機和人多拿紙本發票比較方便」、「拿發票+1，這樣打開錢包看到一堆發票才會有花錢花太多的痛感」、「我也拿紙本，集一堆再去投捐發票的箱子」、「我也還是習慣紙本發票，會有一種怎麼花了那麼多錢的感覺」、「我只拿紙本欸，這樣真的有花錢的感覺，就像刷信用卡根本無感，常常不小心花太多，而且喜歡自己對發票」。

另外，也有網友是習慣用電子載具，「雲端發票有加碼雲端獎500元，比200元還好中，雲端也能更方便隨時看明細」、「載具用app自動記帳才方便好不⋯」、「連我阿公和阿嬤都用載具了，直接印條碼做成鑰匙圈也不用開手機，不用麻煩的對獎，中了還直接匯入戶頭」、「紙本常常忘記對獎，載具可以直接看結果比較方便」、「載具歸戶和自動對獎，還有加開雲端發票獎，超級方便，根本不想拿紙本發票」。

此外，根據財政部官網，雲端發票除一般獎項外，還能享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，每期包含百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組、八百元獎10萬組及五百元獎165萬組，總獎金高達9.67億元。最後，財政部也推出「統一發票兌獎APP」，提供民眾以手機條碼儲存雲端發票、載具歸戶、發票管理及24小時兌獎等服務。

電子發票 Dcard 統一發票 大學生

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