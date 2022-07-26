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雙北花東6縣市高溫特報 周四起降雨機率逐日增

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨觀測資料顯示，台灣附近晴朗無雲，各地無降水回波、無降雨。圖/報系資料照
今晨觀測資料顯示，台灣附近晴朗無雲，各地無降水回波、無降雨。圖/報系資料照

受到太平洋高壓影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台北市、新北市盆地，屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天花東縱谷最高氣溫(花蓮光復鄉)39.0度，新北新店區、雲林斗南鎮、屏東內埔鄉皆為37.7度。今晨觀測資料顯示，台灣附近晴朗無雲，各地無降水回波、無降雨。

吳德榮表示，截至5時03分，各地區平地最低氣溫約在21至25度〔北部(新北雙溪區)23.1度，中部(南投中寮鄉)24.7度，南部(屏東車城鄉)24.5度，東部(花蓮壽豐鄉)21.4度〕。 

吳德榮表示，根據最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(26、27日)兩天高溫逐日微降1度、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，各地中午前後紫外線「危險級」，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雷陣雨；今日各地區氣溫，北部23至37度，中部25至37度，南部25至37度，東部21至38度。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四、五(28、29日)各地高溫續降1度左右，仍「晴朗炎熱」；台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」(monsoon gyre)，「熱帶擾動」在其東緣圍繞醞釀；台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加，少部分平地亦受影響。周六至下周一(30至1日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢。 

吳德榮表示，最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬周五(29日)20時1000百帕等高線及風場圖顯示，台灣東方為「季風環流」(monsoon gyre)型態，「熱帶擾動」繞至環流的東北側。最新歐洲系集模式，模擬周五(29日20時)「熱帶擾動」發展機率圖顯示，環繞至「季風環流」的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。不過，「季風環流」型態的模擬，不確定特別高，模式會繼續調整，應持續觀察。

吳德榮 高溫 紫外線 防曬 中暑

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