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農金局專案農貸金額 疫情兩年成長顯著

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農金局今舉行「農漁會信用部經營績效及專案農貸推動成果記者會」，並邀請農會總幹事及神農奬青農分享實際經營經驗。記者葉冠妤／攝影
農金局今舉行「農漁會信用部經營績效及專案農貸推動成果記者會」，並邀請農會總幹事及神農奬青農分享實際經營經驗。記者葉冠妤／攝影

農委會農業金融局今指出，311家農漁會信用部截至去年底，存款總餘額成長17%、放款總餘額成長20%，而這兩年受到疫情影響，2020年、2021年專案農貸跟2019年相較，分別成長49%、37%。

農金局副局長施妮婷表示，311家農漁會信用部近5年的營運概況，截至2021年底止，存款總餘額2兆1433億元，成長17%；放款總餘額1兆2763億元，成長20%，營運規模持續擴大；逾放比率0.32%，減少0.13個百分點，資產品質日漸提升；備抵呆帳覆蓋率率1003%，增加324個百分點，風險承擔能力逐年增強。

為執行各項重大農業政策及支應農漁民營農資金，農金局也持續推動專案農貸，並編列預算給予利息差額補貼，滾動檢討規定，自1973年推動迄2022年6月底，約130萬戶農漁業者受益，累計貸放金額達7345億元，去年貸放414億元，受益農漁業者5萬6432戶，2020年跟2021年新冠疫情期間積極推動，這2年度貸放金額分別較2019年度成長49%及37%，成效顯著。

她進一步說明，因應疫情，2020年起提供紓困貸款，2021年延續辦理，提供增額度、緩還本及免利息等優惠措施，2021年新貸、舊貸及展延案件核准約21.6萬戶，金額達1297億元，其中舊貸案件約18萬戶免申請，新貸案件，依貸款別區分，以「農家綜合貸款」3萬1757戶，占比92%最高，協助農漁業者度過疫情困境。

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