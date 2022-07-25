八月奏鳴 身障音樂家台中演出

火傘大開的八月，由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，陳珞綺、趙麟怡、邱聖凱在台中演出的優美悅音，將陪伴大家解暑降溫，共度丹桂飄香的夏夜。

8月6日（六）晚上8點在安可喬治海鮮餐廳，音樂小精靈陳珞綺將以鍵盤之音為大家帶來療癒與喜悅。

未曾因全盲及患有自閉症而被打倒的珞綺，鋼琴啟蒙於陳蔚綺老師，對於音樂很有自己的想法，曾榮獲總統教育獎及少年英雄慧德金質獎，是音樂比賽的常勝軍。擁有七張各縣市街頭藝人證照，參與許多活動演出、公益義演及假日街頭藝人展演，朝著精進音樂學習與成爲富有特色音樂人的方向努力！

8月10日（三）晚上7點，罕病疾病患者大姆指公主趙麟怡，將在梨子咖啡館，分享音樂與挑戰疾病的奮鬥歷程。

麟怡是位罕見疾病大拇指症候群的慢飛天使，因多重先天障礙，大拇指寬大彎曲，肌肉張力不足，從小就進行漫長復健，高中又因為腦瘤開刀，身體多器官病變，經歷11次化療、20多次的大小手術，是家人心中的小勇士。他克服背譜及手指按孔的困難，努力勤練葫蘆絲、巴烏、陶笛等樂器，不畏起步較晚及過程艱辛考上街頭藝人，申請多縣市街頭藝人展演證，勇敢站上舞臺、走入人群，追求自我成長。

8月20日（六）晚上8點，妥瑞氏症薩克斯風王子邱聖凱吹奏樂音，在安可喬治海鮮餐廳與大家分享歡樂的能量。

智能障礙中度患有妥瑞氏症及嗜睡症的聖凱，因為構音障礙、發音表達不清楚，就學時期遭受霸凌封閉自我，而音樂開啟了他的心靈與人生之路。不論是陶笛，或是母親陪伴一起共學的薩克斯風，憑著毅力與勤學練出自己的風格，中特教育學校陳蔚綺主任常安排他至校內外表演訓練膽識，亦靠自己的能力賺錢完成大學學業。目前擁有16張街頭藝人證照的聖凱，希望藉著輕快悠揚的音符，與大家共享對生命的熱忱，並能回饋社會。

暑熱難耐的時節，沁人心脾的樂音正是撫平煩躁的解方，邀您一起來聆賞，從音符中見證每個生命的獨一無二。

音樂小精靈陳珞綺（右）以鍵盤之音帶來療癒與喜悅。主辦單位／提供