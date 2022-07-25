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7-ELEVEN本期開出3位千萬特別獎 幸運得主3巧合太神了

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
8月6日至8月31日將推出OPEN POINT App中獎發票線上預約兌獎超值兌換組合，完成預約直接到全台6,500家7-ELEVEN快速兌換實用商品。圖／7-ELEVEN提供
8月6日至8月31日將推出OPEN POINT App中獎發票線上預約兌獎超值兌換組合，完成預約直接到全台6,500家7-ELEVEN快速兌換實用商品。圖／7-ELEVEN提供

財政部今公布最新一期2022年5～6月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得200萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有7位百萬得主。其中，特別獎得主一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。還有2位獲得200萬特獎，一人在新北市林口區興都門市購買共255元的飲品；一人在嘉義市西區嘉達門市購買共82元的民生用品、CITY CAFE。有趣的是，本期獲得特別獎的得主都在中部，而且都是買百元以內的熱食、鮮食就獲獎。

另外，7位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在台北市信義區忠林門市購買共164元的民生用品、飲品；1人在桃園縣桃園市鑫帝標門市購買125元的民生用品；1人在桃園市龍潭區台積Q門市購買共104元的鮮食、CITY CAFE；1人在高雄市林園區王公門市購買共58元的飲品；1人在桃園市八德區靖欣門市購買90元的民生用品；1人在雲林縣北港鎮民樂門市購買200元的電子票證；1人在桃園市大園區江園門市購買共146元的CITY CAFE、零食、統一麵包及鮮食。

為響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN鼓勵民眾平常消費購物可多加利用OPEN POINT App發票日誌存入發票，可免費享有自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近7-ELEVEN列印與兌換等便民服務，千元以下中獎發票若未綁定金融帳戶領獎，還能直接在OPEN POINT App的「中獎發票智能兌獎」功能中線上預約兌換超值商品組合，於8月6日至8月31日期間將推出的超值組合包含淨可立空氣除菌噴霧、立頓原味奶茶400ml、Tommi湯米米漢堡、新UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙，完成預約直接到6,500家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨，快速、超值又便利，還可再增加下一次雲端發票中獎機會。

7-ELEVEN也提醒，OPEN POINT App發票日誌2022年3～4月期尚有超過13萬張、總計超過5,400萬元獎金的會員載具中獎發票尚未到ibon列印，未兌獎幸運兒2022年9月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或直接儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡最高可額外獲得10%回饋。

千元以下中獎發票若未綁定金融帳戶領獎，還能直接在OPEN POINT App的「中獎發票智能兌獎」功能中線上預約兌換超值商品組合。圖／7-ELEVEN提供
千元以下中獎發票若未綁定金融帳戶領獎，還能直接在OPEN POINT App的「中獎發票智能兌獎」功能中線上預約兌換超值商品組合。圖／7-ELEVEN提供
為響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN鼓勵民眾平常消費購物可多加利用OPEN POINT App發票日誌存入發票、快速對獎。圖／7-ELEVEN提供
為響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN鼓勵民眾平常消費購物可多加利用OPEN POINT App發票日誌存入發票、快速對獎。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 桃園

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