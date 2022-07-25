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花15元買麵包就中千萬！全家本期另開出3組雲端發票獎
全家便利商店本期（2022年5～6月）中獎發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在北市中山區的全家直學店購買巧克力捲，僅花費15元就幸運中大獎。頭獎20萬元則開出3組，分別在中壢海華店、新竹力積一店、台中北新店，消費者僅花費10元購買報紙就將20萬大獎抱回家，還有民眾分別花16元買2顆茶葉蛋、購買全家便利商店「匠土司」家庭號系列「醇乳香土司」以及FamilyMart Collection古早味紅茶共花費103元就幸運對中頭獎。
另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於板橋東站店、新店公宅店及新營國道南店，其中有消費者僅花費28元購買經典總匯三明治即獲得100萬大獎，相當幸運。
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