快訊

震撼彈！聯發科攜手英特爾合作晶圓代工

安倍過世才2周維安又出包？ 遺孀乘警車遭後方車輛追撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花15元買麵包就中千萬！全家本期另開出3組雲端發票獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
5、6月統一發票開獎，全家便利商店開出1組特別獎1,000萬元。圖／全家便利商店提供
5、6月統一發票開獎，全家便利商店開出1組特別獎1,000萬元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期（2022年5～6月）中獎發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在北市中山區的全家直學店購買巧克力捲，僅花費15元就幸運中大獎。頭獎20萬元則開出3組，分別在中壢海華店、新竹力積一店、台中北新店，消費者僅花費10元購買報紙就將20萬大獎抱回家，還有民眾分別花16元買2顆茶葉蛋、購買全家便利商店「匠土司」家庭號系列「醇乳香土司」以及FamilyMart Collection古早味紅茶共花費103元就幸運對中頭獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於板橋東站店、新店公宅店及新營國道南店，其中有消費者僅花費28元購買經典總匯三明治即獲得100萬大獎，相當幸運。

5、6月統一發票開獎，全家便利商店消費者只花10元就中20萬元頭獎。圖／全家便利商店提供
5、6月統一發票開獎，全家便利商店消費者只花10元就中20萬元頭獎。圖／全家便利商店提供

電子發票 頭獎 便利商店 統一發票 全家便利商店

延伸閱讀

你對發票了嗎？HAPPY GO App雲端發票中獎再加碼抽百萬點

台64線往新店方向觀音山隧道口 曳引車事故排除

「46438476」千萬富翁是你？5-6月期統一發票今開獎

奇美電子發票比率逾8成 居全台各醫學中心之冠

相關新聞

花15元買麵包就中千萬！全家本期另開出3組雲端發票獎

全家便利商店本期（2022年5～6月）中獎發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在北市中山區的全家直學店購買巧克力捲...

請注意！南部萬安演習27日登場 台南公共運輸靠停提醒

台南市7月27日下午1時30分至2時舉行萬安45號演習，公共運輸配合演習，除了行駛中的公車停靠路側，計程車也停靠安全處，...

飛彈來了躲這裡？ 民眾操作防空避難指引滿滿黑人問號

南部地區（高雄市、臺南市、屏東縣）27日舉行萬安45號演習，警方近期擴大宣導，呼籲民眾配合疏散避難，以降低真實空襲時傷亡...

移工薪資結匯80元發票中200萬 居留證換發沒到手尚未領獎

統一發票今年3、4月期特獎（200萬）未領中獎發票僅1張，在台北市同合順企業開出，財政部賦稅署先前指出，這是1張外籍移工...

在地職人／一把青513出自他手 飛機達人拚還原黑貓中隊U2偵察機

高雄市岡山區是空軍的搖籃，在地的黃良誠從小嚮往當飛行員，雖然後來因為近視無緣翱翔天際，但對飛機的熱愛，讓他從小六開始動手製作飛機，材質從紙到木頭，尺寸越做越大，2014年還曾受邀為台劇「一把青」製作1比1大小的P-51D野馬式戰鬥機，成了造飛機達人，下一個目標是製作原寸的U-2偵察機，協助拍攝黑貓中隊的故事。

火車「車身都傾斜了」怎還敢開？釣出司機員解答：這樣才安全

在搭火車時，你的心中也曾浮現過這個疑惑嗎？日前一名女網友在火車月台候車時，意外發現停靠的列車車身「明顯向一側傾斜」，讓她不禁好奇發問「為什麼火車會歪一邊開啊？」貼文曝光後，釣出司機員給出正解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。