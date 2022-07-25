花15元買麵包就中千萬！全家本期另開出3組雲端發票獎

高雄市岡山區是空軍的搖籃，在地的黃良誠從小嚮往當飛行員，雖然後來因為近視無緣翱翔天際，但對飛機的熱愛，讓他從小六開始動手製作飛機，材質從紙到木頭，尺寸越做越大，2014年還曾受邀為台劇「一把青」製作1比1大小的P-51D野馬式戰鬥機，成了造飛機達人，下一個目標是製作原寸的U-2偵察機，協助拍攝黑貓中隊的故事。

2022-07-25 17:00