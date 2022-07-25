電子煙化身「糖果」、「香蕉奶昔」 兒少曝險應嚴禁

電子煙行銷花招多，兒少身曝煙害風險！電子煙內含尼古丁，卻以「糖果」、「香蕉奶昔」等名詞迴避警方追查，更以吐煙圈教學或網紅評價等方式進行行銷，導致誤觸電子煙的兒少愈來愈多。專家警告，兒少對尼古丁上癮速度快，應制定嚴格的法規限制。

各式花招誘惑大

《衛報》報導，電子煙以「糖果」、「奶昔」等名詞進行包裝，迴避政府與警方的追查，導致電子煙愈來愈難被查緝。兒童胸腔科醫生布希表示，「新一代兒童迷上尼古丁逐漸成為公共衛生的危機，但政府對此仍在夢遊。」

此外，網路上更流竄著以「幽靈泡芙」等新興名詞為標題的影片，內容充斥大量吐煙圈、吞雲吐霧的大量花招，更附上練習吸氣技巧的教學影片。而花招百出的吐煙技巧，讓許多想要耍帥的青少年接觸到電子煙。

《觀察者》報導，電子煙大廠Elf Bar更是不顧社群網站的規定，向18歲以下的兒少大肆宣傳電子煙，及以付費讓網紅進行「評論」的模式，來迴避禁止社交平台對兒少廣告的限制。

兒少誤觸電子煙

儘管將電子煙裝備販售給未滿18歲的孩童是非法的，但研究卻表明，未成年人吸電子煙的人數急遽上升，尤其在16到18歲的青少年誤觸電子煙的人數更是翻了一倍。

而電子煙的興盛可能要歸咎於政府的宣傳，因為電子煙的死亡風險被視為比紙菸來得小。對此，兒科醫生布朗警告，這導致兒童太容易取得電子煙，「兒童與成人的腦部構造不同，兒少對尼古丁成癮的速度快上許多」。

同時，因為電子煙是新興菸品，對人體會造成多大的影響，如今仍無定論。但有愈來愈多的研究警告，電子煙將增加哮喘、支氣管炎等疾病的風險。英國衛生保健局官員就說，政府應制定「最嚴格的電子煙法規，以保護兒童與青少年。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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