毅力驚人！體重破百49歲叔用一年減75公斤 體脂降超過30%

現代人生活壓力大、飲食精緻，導致肥胖成為許多人的健康問題。Dcard減肥版上就有一名49歲的中年大叔熱情分享自己 減肥一年的心路歷程 ，從去年七月開始，從原本的165公斤，降為90公斤，體脂亦從54~56%降為20%，總計一年減了75公斤左右。此外，他也勉勵其他網友，笑稱自己49歲能辦到，你也可以！且希望50歲前的目標能夠練出腹肌。

原PO解釋，他曾經過度肥胖的主因就是「不正確的減重」，過去曾因先減20公斤，卻復胖30公斤。並說明當時所使用的減肥方式大多是節食跟走路，最後卻敗在無法堅持跟暴飲暴食，並提醒用仙女餐減重或是暴食的網友可以引以為戒。

同時他也大方分享以下方法及歷程供網友參考，說明如何減脂：

1.成功組與失敗組

減肥有分成功組跟失敗組。在成功組內的關鍵字為：熱量缺口、良好運動習慣；失敗組中的關鍵字是：沒有良好運動習慣跟暴飲暴食。

2.減肥歷程

2021年7月~8月

初期為測試期，主要測試個人本身能夠接受的飲食方式及運動，測試時觀察自己身體反應，無法接受則勿勉強。如原PO不能接受雞胸肉，就改吃去皮雞腿肉代替。並可以購買測體脂的體重計、智慧穿戴裝置記錄每日運動量。

2021年9月~11月

減脂初期。使用168飲食法、改善吃宵夜習慣、維持每天步數8000以上。看電視時可以原地拿啞鈴負重原地踏步約20~30分鐘（1公斤啞鈴）/ 20~30分鐘看電視用划船機擇一，5分鐘腹部運動/5分鐘彈力帶亂拉擇一。

2021年12月~2022年1月

減脂中期。已改掉宵夜習慣，並用飲食熱量缺口方式不再168，每天步數10000步以上，每晚看電視原地拿啞鈴負重原點踏步約3-40分鐘（1公斤），5分鐘腹部運動/5分鐘彈力帶亂拉擇一。

2022年1月~3月

減脂衝刺期。飲食熱量缺口方式，每天步數12000以上，每晚啞鈴負重原地踏步直到目標（2公斤）/40分鐘阿伯夜店搖擇一。5分鐘腹部運動/5分鐘彈力帶亂拉擇一。

2022年4月~7月

開始進健身房。由網路新手健身影片開始，做4休1，每天運動40分鐘到1小時不等。強度沒有很強，以不受傷為原則。每天步數維持在8000以上，身體的緊實速度增加快。

3.飲食

在食物部分，原PO說明，都以蛋白質優先，再配蔬菜跟碳水，盡量不吃精緻澱粉類，且飽足感相當重要。飲料部分則喝豆奶、拿鐵、黑咖啡、普洱茶、檸檬水、白開水，不喝酒精飲料。

最後，原PO分享，減脂過程需要循序漸進，養成運動習慣、改變運動型態相當重要，要替每個減脂時期增加難度才不會卡關，同時也勉勵自己，即便還有進步空間，期望下一階段的目標是能在50歲前能夠練出腹肌。

網友紛紛留言表示，「太強了吧！恭喜達成目標」、「天啊好強好有毅力！我要向你看齊」、「期待阿伯健健康康練腹肌！」、「堅持努力的人永遠最帥」、「49歲可以在一年瘦這麼多很厲害欸！」。