你對發票了嗎？HAPPY GO App雲端發票中獎再加碼抽百萬點

財政部公布最新一期5～6月統一發票中獎號碼，HAPPY GO App錦上添花，推出「綁定存發票，中獎獎更多」輪盤遊戲，只要是雲端發票中獎的幸運民眾即可參加，最高獎項可獲得10萬點，每次開獎送出的總點數將超過100萬點。在萬物齊漲的通膨時代，鼓勵全民響應環保之餘，還能有發票中獎再享點數回饋好康的雙重小確幸。

HAPPY GO表示，自推動雲端發票綁定HAPPY GO App載具的活動以來，不僅提供綁定的卡友自動對獎功能，也發現每期發票中獎的幸運卡友大概都佔綁定者2成左右，因此特別推出「綁定存發票，中獎獎更多」活動，給予發票中獎幸運兒雙倍幸福。只要卡友在發票開獎日前下載HAPPY GO App並完成綁定財政部發票手機條碼，當期發票號碼中獎幸運兒，即可參加HAPPY GO App輪盤遊戲，有機會獲得10萬點、5,000點或500點獎項，其餘參加者也皆可獲得5點，人人有獎。