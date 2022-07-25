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你對發票了嗎？HAPPY GO App雲端發票中獎再加碼抽百萬點
財政部公布最新一期5～6月統一發票中獎號碼，HAPPY GO App錦上添花，推出「綁定存發票，中獎獎更多」輪盤遊戲，只要是雲端發票中獎的幸運民眾即可參加，最高獎項可獲得10萬點，每次開獎送出的總點數將超過100萬點。在萬物齊漲的通膨時代，鼓勵全民響應環保之餘，還能有發票中獎再享點數回饋好康的雙重小確幸。
HAPPY GO表示，自推動雲端發票綁定HAPPY GO App載具的活動以來，不僅提供綁定的卡友自動對獎功能，也發現每期發票中獎的幸運卡友大概都佔綁定者2成左右，因此特別推出「綁定存發票，中獎獎更多」活動，給予發票中獎幸運兒雙倍幸福。只要卡友在發票開獎日前下載HAPPY GO App並完成綁定財政部發票手機條碼，當期發票號碼中獎幸運兒，即可參加HAPPY GO App輪盤遊戲，有機會獲得10萬點、5,000點或500點獎項，其餘參加者也皆可獲得5點，人人有獎。
除此之外，零接觸支付夯，HAPPY GO鼓勵消費者逛街購物時多使用雲端發票及HAPPY GO PAY，首次註冊HAPPY GO App並成功綁定財政部發票手機條碼的卡友可獲得200點，再綁定HAPPY GO PAY還能獲得200點，只要攜帶一支手機，方便又能享有多重好康優惠。錯過這次開獎的卡友別灰心，現在立即下載註冊HAPPY GO App並綁定雲端發票，下一次幸運兒就是你。
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