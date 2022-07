你對發票了嗎？HAPPY GO App雲端發票中獎再加碼抽百萬點

財政部公布最新一期5~6月統一發票中獎號碼,HAPPY GO App錦上添花,推出「綁定存發票,中獎獎更多」輪盤遊戲,只要是雲端發票中獎的幸運民眾即可參加,最高獎項可獲得10萬點,每次開獎送出的總點數將超過100萬點。在萬物齊漲的通膨時代,鼓勵全民響應環保之餘,還能有發票中獎再享點數回饋好康的雙重小確幸。

HAPPY GO表示,自推動雲端發票綁定HAPPY GO App載具的活動以來,不僅提供綁定的卡友自動對獎功能,也發現每期發票中獎的幸運卡友大概都佔綁定者2成左右,因此特別推出「綁定存發票,中獎獎更多」活動,給予發票中獎幸運兒雙倍幸福。只要卡友在發票開獎日前下載HAPPY GO App並完成綁定財政部發票手機條碼,當期發票號碼中獎幸運兒,即可參加HAPPY GO App輪盤遊戲,有機會獲得10萬點、5,000點或500點獎項,其餘參加者也皆可獲得5點,人人有獎。