17歲的他胖到肝指數異常 4個月成功甩肉12公斤

受疫情影響，又施行遠距教學、遠距上班，宅在家、吃的多、動得少，兒童青少年肥胖比例日益上升；嘉義基督教醫院建議，目前疫情稍緩，不妨趁著暑假減重，父母的參與及態度能增加減重的成功率，也能防止復胖，讓身體維持最佳狀態。

有名17歲青年，由於疫情期間外出運動機會減少，加上媽媽廚藝佳，胃口大開，體重逐漸增加。體檢時發現肝功能指數異常，在父親陪同下到嘉基腸胃肝膽科就診，經評估可能是肥胖造成，因此轉診至青少年暨兒童減重門診做進一步的處置。

減重門診醫師郭馨璟了解作息及飲食習慣後，與其家人訂下減重目標，經由深度飲食管理中學習認識食物的熱量，做到總量管制達到減重目的，讓肝功能恢復正常。透過飲食管理及運動，從原來83公斤，4個多月已減重12公斤，肝功能指數逐漸下降，BMI從30.49降到26.04，71公斤的身材也顯得結實。

根據WHO統計2017年全球18歲以下肥胖的兒童青少年超過1億2千萬人，其中6千萬人在亞洲；台灣兒童青少年肥胖的比例是亞洲之冠，每10名學童就有3名肥胖。

醫師郭馨璟表示，兒童青少年時期的肥胖對現在及成年後，都可能增加罹患高血壓、動脈血管硬化、脂肪肝、膽結石、糖尿病及代謝症候群的風險，對骨骼、肌肉、呼吸、內分泌系統及社交學習也都有影響，甚至影響到免疫系統，有研究認為現在孩子過敏氣喘的比例偏高也和肥胖有關。

郭馨璟提醒，選擇低油和清淡的食物，如清蒸、水煮、涼拌等菜餚；若無法避免油炸食物，可將外皮去除後食用；蔬菜可以增加飽足感，但挾菜時盡量滴乾湯汁，或用開水、清湯洗過再吃，如此可避免食入過多的油和鹽；濃湯、勾芡食物、碎肉製品含大量太白粉及油脂，盡量少吃。